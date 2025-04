Schumacher diventa nonno, il tenero messaggio della figlia: "Papà è orgoglioso di te"

Ascolta ora 00:00 00:00

La nascita è avvenuta lo scorso 29 marzo, ma i genitori della bimba lo hanno annunciato al mondo sui social solo nella giornata di ieri, sabato 5 aprile: Michael Schumacher è diventato nonno di Millie, e la figlia Gina Maria ha voluto dedicare all'evento un dolce messaggio sui social network.

Si tratta della prima nipotina dell'ex pilota della Ferrari, venuta al mondo dall'unione tra la figlia Gina Maria Schumacher e dal marito Iain Bethke, atleta nonché imprenditore attivo nel settore dell'equitazione: i due sposini sono convolati a nozze il 26 settembre del 2024, quando la 28enne era già in dolce attesa. Un evento che attirò l'attenzione della stampa per la presunta presenza anche di papà Michael, ragion per cui la residenza di famiglia in cui si celebrò il matrimonio, una villa sulle colline di Port d'Andratx non distante da Palma di Maiorca, nelle Isole Baleari, fu letteralmente blindata.

Circa le condizioni di salute del sette volte iridato non ci sono grandi certezze, dato il muro di protezione eretto a tutela della sua privacy dai familiari. Schumacher patisce tuttora le gravissime conseguenze del tragico incidente che avvenne sulle nevi di Meribel il 29 dicembre del 2013, e da quel momento solo i congiunti e pochissimi altri fedeli amici hanno potuto fargli visita e quindi capire come sta davvero l'ex pilota della Rossa di Maranello.

Le ultime indicazioni in merito, senza entrare troppo nello specifico per una questione di riservatezza, sono arrivate da un giornalista molto vicino alla famiglia e per questo motivo ritenuto fonte particolarmente affidabile: "È un uomo bisognoso di cure, che dipende da chi lo assiste e non riesce più ad esprimersi attraverso il linguaggio" , ha raccontato infatti Felix Gorner, "è una situazione molto triste".

Una vita per anni oltre i 300 all'ora, quella di Michael Schumacher, che ha tuttavia incontrato il suo ostacolo più grande e insormontabile a causa di una caduta su una pista da sci e dai danni riportati alla testa anche per via di una videocamera posizionata sul casco. Nonostante che si sia ritirato dal mondo delle corse il 25 novembre del 2012, poco più di un anno prima dell'incidente (29 dicembre 2013), il fenomeno di Hürth conserva una serie di record invidiabili, essendo divenuto il primo tedesco in assoluto a vincere un mondiale e avendo conquistato 5 titoli iridati consecutivi con la Ferrari, primato assoluto, a cavallo tra il 2000 e il 2004. Sette in tutto i titoli individuali, dato che si devono aggiungere i due vinti con la Benetton nel 1994 e nel 1995: per il momento questo numero lo porta a primeggiare nella storia della Formula 1 al fianco di Lewis Hamilton, anche lui con un palmares di 7 mondiali piloti, e ad essere secondo dietro l'inglese per numero di vittorie in gara (105 contro 91).

Ora che potrebbe godersi il suo primo nipotino, tuttavia, la vita di Michael è cambiata a tal punto da non consentirgli di farlo: un dolce pensiero anche per lui è arrivato dalla figlia Gina Maria in calce al post con cui ha annunciato la nascita della bimba: "Benvenuta al mondo, Millie.

"papà Michael e mamma Corinna sono orgogliosi di voi".

Nata il 29 marzo, i nostri cuori sono più pieni che mai. Siamo felicissimi di averti nelle nostre vite", ha scritto su Instagram la figlia di Schumi,