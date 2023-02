Test F1 in Bahrain: ecco come è andato il day-2 delle Ferrari

La seconda giornata di test F1 in Bahrain si conclude con una sorpresa, con l'Alfa Romeo di Zhou Guanyu che conquista il miglior tempo, dove il 5 marzo si disputerà il primo Gran Premio della stagione a Sakhir. Il pilota cinese con gomma soft, ha chiuso la sessione del pomeriggio (133 giri) con il tempo di 1.31.610, precedendo di 40 millesimi la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, in testa nella prima giornata di test, con gomma media (47 giri) e l'Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso a +0.595 con 130 giri percorsi.

Seguono Nyck De Vries sull'AlphaTauri a +0.612 (74 giri) e Nico Hulkenberg sulla Haas a +0.856 (68 giri). La Ferrari di Carlos Sainz, in pista al mattino dove aveva fatto registrare il crono migliore, alla fine chiude con il sesto tempo di giornata (+0"876 rispetto a Zhou) con 70 giri percorsi, mentre la rossa di Charles Leclerc, che ha raccolto al pomeriggio il testimone dal compagno di squadra, ha ottenuto l'ottavo crono complessivo (+1"115 dall'Alfa Romeo) con 68 giri completati. Indietro le Mercedes con George Russell 13esimo e Lewis Hamilton 15esimo, nel mezzo l'altra Red Bull di Sergio Perez.

Scorrendo la classifica dei tempi della seconda giornata di test in Bahrain, per trovare una Ferrari bisogna scendere al sesto posto di Sainz, seguito poco distante da Leclerc. Con l'ottavo tempo, il monegasco è sceso in pista con una SF23 più bilanciata e sicura rispetto a quella guidata ieri, con una prestazione positiva che fa ben sperare. Il crono registrato lascia il tempo che trova, perché il vicecampione del mondo si è concentrato sui long run, con un passo gara da fare invidia a molti. Si è divertito, ha spinto la sua Rossa ed è sceso più volte sul 37.5, con una costanza che lo ha lasciato più che soddisfatto. Domani la terza e ultima giornata di test.

Le parole di Sainz e Leclerc

Carlos Sainz ha commentato la seconda giornata di test, conclusa per lui con 70 giri percorsi. "Una Ferrari che si adatta meglio a me? Finché non la portiamo al limite in qualifica non si può sapere, l'ultimo feeling lo capisci solo quando la macchina è al limite, io cerco di fare il mio programma di lavoro prima della prossima gara, questi test servono per cercare una risposta e sapere dove andare e dove no. La priorità è il passo gara, in qualifica eravamo già molto più vicini alla Red Bull e quindi cerchiamo questo tipo di lavoro. Ottimista? Non lo so se siamo veloci, lenti non lo siamo, quanto veloci rispetto a Red Bull e Mercedes non lo so".

Charles Leclerc si è detto contento della giornata in Bahrain: "E' stata positiva - ha detto il monegasco - è importante fare la correlazione con i dati di Maranello sullo sviluppo, questa è la parte più importante. Oggi ci concentriamo sul feeling della macchina. Ci sono condizioni buone per mettere a posto la macchina, ma lo faremo più avanti. Le sensazioni sono buone, abbiamo fatto un piccolo step in avanti, la vettura mi sembra migliore dello scorso anno. Tutti i dati sono in linea con quello che ci aspettavamo".

I tempi del Day-2 in Bahrain

1 Guanyu ZHOU - Alfa Romeo in 1:31.610 - 133 giri

2 Max VERSTAPPEN - Red Bull Racing+0.040 - 47 giri

3 Fernando ALONSO - Aston Martin+0.595 - 130 giri

4 Nyck DE VRIES - AlphaTauri+0.612 - 74 giri

5 Nico HULKENBERG - Haas F1 Team+0.856 - 68 giri

6 Carlos SAINZ - Ferrari+0.876 - 70 giri

7 Logan SARGEANT - Williams+0.939 - 154 giri

8 Charles LECLERC - Ferrari+1.115 - 68 giri

9 Oscar PIASTRI - McLaren+1.565 - 74 giri

10 Pierre GASLY - Alpine+1.576 - 59 giri

11 Kevin MAGNUSSEN - Haas F1 Team+1.832 - 67 giri

12 Esteban OCON - Alpine+1.880 - 49 giri

13 George RUSSELL - Mercedes+2.044 - 26 giri

14 Sergio PEREZ - Red Bull Racing+2.141 - 76 giri

15 Lewis HAMILTON - Mercedes+2.344 - 72 giri

16 Lando NORRIS - McLaren+3.912 - 65 giri

17 Yuki TSUNODA - AlphaTauri+4.098 - 85 giri