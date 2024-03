Torna il sereno dopo l'operazione, Carlos ritrova il buonumore: "Sainz 2-appendicite 0"

L'intervento chirurgico d'urgenza per l'appendicite si è concluso nel migliore dei modi: poche ore dopo l'operazione Carlos Sainz è riapparso sui profili social per ringraziare tutti i suoi follower e per mandare un messaggio al collega di scuderia Charles Leclerc e al giovanissimo Oliver Bearman, che lo ha sostituito al volante della Ferrari mostrando tutto il suo valore nonostante le difficoltà e le insidie che accompagnano sempre un esordio.

Tutto è iniziato lo scorso mercoledì 6 marzo, quando Carlos è stato costretto a saltare il consueto appuntamento della conferenza stampa. Il giorno dopo, pur ancora in non perfette condizioni fisiche e con qualche linea di febbre, è tornato al volante della sua Ferrari numero 55, portando a compimento il primo e il secondo turno di prove libere sul circuito di Jeddah.

Il prolungarsi del malessere ha portato il pilota spagnolo a effettuare una visita di controllo, a seguito della quale è emerso il reale problema che lo affliggeva. Costretto a saltare le FP3, Sainz era stato sostituito all'ultimo dal giovanissimo debuttante Oliver Bearman. Quest'ultimo, nonostante la scarsa dimistichezza con la monoposto, si è ben comportato anche in qualifica, concludendo all'undicesimo posto a soli 36 millesimi di secondo dalla Q1.

L'annuncio era stato dato dalla stessa scuderia di Maranello tramite un comunicato ufficiale. "L'intervento è perfettamente riuscito e ora Carlos riposa in ospedale. Gli auguriamo il meglio per una pronta e veloce guarigione" , annunciava la scuderia. "A partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana Sainz sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Oliver quindi non prenderà più parte a questo round del Campionato F2. La famiglia Ferrari augura a Carlos una pronta guarigione".

A poche ore dall'operazione effettuata presso il King Fahad Armed Forces Hospital di Jeddah, Sainz ha tenuto a rassicurare i fan circa le sue condizioni di salute, e a mandare un messaggio al compagno di squadra Charles Leclerc e al giovane Oliver Bearman . "Sainz 2-appendicite 0", ha ironizzato il pilota spagnolo. "Grazie a tutti per i vostri messaggi delle ultime 24 ore. Sento davvero il vostro sostegno", ha concluso, aggiungendo un cuore.