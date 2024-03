Carlos Sainz salta il GP dell'Arabia Saudita: deve operarsi di appendicite

Carlos Sainz non correrà il Gp dell'Arabia Saudita. Al pilota della Ferrari, che aveva saltato l'appuntamento con i media mercoledì per un malore, ma che ieri aveva preso parte alle due sessioni di prove libere gli è stata diagnostica una appendicite e dovrà essere operato. Sarà sostituito dal pilota britannico Oliver Bearman. La Ferrari ha rilasciato venerdì mattina la seguente dichiarazione sui social: "A Carlos Sainz è stata diagnosticata un'appendicite e dovrà essere operato. A partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana, sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Oliver quindi non prenderà più parte a questo round del Campionato F2. La famiglia Ferrari augura a Carlos una pronta guarigione".

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.



As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.



The Ferrari family… pic.twitter.com/zePBeZlJED — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 8, 2024

Chi è Oliver Bearman

Il pilota britannico è il giovane talento più promettente della Ferrari Driver Academy e corre anche in Formula 2 con il team Prema.

Nato a Chelmsford nel Regno Unito l'8 maggio 2005. La sua carriera nel karting inizia all’età di 8 anni in una gara di club; il primo titolo arriva nel 2017 con la vittoria del Kartmasters British Grand Prix. La sua affermazione nel mondo del karting culmina nel 2019 con la vittoria a Valencia della Coppa del Mondo nella classe Junior X30, vinta anche nella sua serie europea e infine il campionato del mondo a Le Mans. Nel 2020 arriva il passaggio alle monoposto con una full season in F4 tedesca e part time nella F4 italiana. Nel 2021 con il team Van Amersfoort diventa il primo pilota in assoluto a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione.

Dopo aver vinto le Scouting World Finals della FDA entra a far parte della Academy Ferrari e firma così con Prema direttamente in Formula 3. Con 132 punti in classifica chiude la stagione al terzo posto finale. La stagione seguente il passaggio in F2, dove Bearman diventa l’unico pilota ad aver vinto tutte le gare del weekend e ad aver ottenuto in quello stesso fine settimana anche la Pole. La passata stagione il primo assaggio di Formula 1 con la Haas, con cui ha partecipato a due sessioni di prove libere. Nel 2024 Bearman, oltre che partecipare al Mondiale di Formula 2, è stato nominato Reserve driver della Scuderia Ferrari e anche della Haas F1 Team.

Dove vedere il GP dell'Arabia Saudita

La Formula 1 è già pronta per affrontare il secondo round del Mondiale 2024 con il GP dell’Arabia Saudita, in programma tra il 7 e il 9 marzo. Si gareggia al Jeddah Corniche Circuit, tracciato cittadino atipico considerate le velocità alte e i lunghi tratti da affrontare a gas spalancato tra le numerose curve e i muri stretti che attraversano la località portuale del Medio Oriente, che per la quarta edizione consecutiva ospita il Circus. Gara anticipata al sabato per via dell’inizio del Ramadan.

La gara sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile seguire in differita qualifiche e gara. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno gli approfondimenti di pre e post gara. Analisi tecniche affidare a Matteo Bobbi e alla Sky Sport Tech Room.

ORARI SKY

Giovedì 7 marzo

14:30: Prove libere 1

18:00: Prove libere 2

Venerdì 8 marzo

14:30: Prove libere 3

18:00: Qualifiche

Sabato 9 marzo

18:00: Gara

ORARI TV8