Murale, ciclovia e anche un'"escape room" dedicata alla Resistenza

Una «escape room» per ripercorrere gli anni e i luoghi cruciali della Resistenza, il «tram rosso» (nella foto) per ricordare i dipendenti Atm che parteciparono agli scioperi del 1944, furono arrestati e deportati, come oppositori politici, nei campi di concentramento. Murale, ciclovie e giardini dedicati ai partigiani in ogni zona della città. Non c'è solo il corteo del 25 Aprile, per l'ottantesimo anniversario della Liberazione il Comune, attraverso la piattaforma «Milano è memoria», promuove un programma di iniziative e intitolazioni lungo tutto l'anno e sceglie anche modalità «pop» per tenere viva la memoria della Resistenza. Come la «City Escape Milano Resiste», esperienza all'aperto e da vivere liberamente attraverso la web app Garipalli. Invita i cittadini di tutte le età a ripercorrere gli anni e i giorni cruciali della Resistenza, attraverso una narrazione interattiva. I giocatori, come spiega il Comune, «seguono una trama avvincente, esplorano vie, piazze e monumenti legati alla storia della Liberazione, risolvendo enigmi ispirati a documenti, oggetti, luoghi e personaggi del passato. Lungo il percorso interagiscono via chat con figure storiche dell'epoca, raccogliendo informazioni e dettagli inaspettati che li guidano nell'avventura, per conoscere e portare alla memoria, in modo ludico e creativo, le testimonianze della Resistenza». Un'iniziativa realizzata con l'associazione di promozione sociale Laboratorio Lapsus, che ha curato la ricerca storica-archivistica e la supervisione scientifica, e con il contributo della Banca Popolare di Milano. Il progetto si sviluppa attraverso un percorso di circa 3 km nel cuore di Milano che collega 10 tappe principali dislocate tra Brera e Duomo, «con punti di interesse ravvicinati per garantire ritmo serrato e coinvolgente». La storia si concentra sulle vicende di un uomo comune, un oste di una piccola rivendita di vini, la cui vita viene sconvolta dalla scomparsa della sorella. Nella notte tra il 24 aprile e l'alba del 26 aprile 1945, il protagonista viene guidato da biglietti misteriosi lasciati tra gli effetti personali della ragazza e scopre un mondo popolato dai testimoni della Resistenza. L'«Urban game» è disponibile gratis per tutto il 2025. È in circolazione da metà aprile invece il «tram rosso della Liberazione», coperto dalla scritta «Tempo di Pace e di Libertà 80° Anniversario del 25 Aprile».Oggi in piazza Occhialini sarà inaugurato il murale «I ragazzi di via Botticelli» realizzato da Orticanoodles, da domani la ciclovia di corso Sempione si chiamerà «Staffette Partigiane», dal 6 maggio nel Salone dell'Anagrafe ci sarà una targa dedicata ai dipendenti del Comune licenziati tra il 1936 e il 1945.

E oggi dalle 19 Legacoop Lombardia (in via Majorana angolo via d'Anzi) presenta «Oltre la barricata», per ricordare l'impegno delle case cooperative nella storica insurrezione di Niguarda il 24 aprile 1945. Una barricata farà da palco a dibattito e performance del Teatro della Cooperativa.