Addio a Shane MacGowan, cantante dei Pogues: aveva 65 anni

Lutto nel mondo della musica: si è spento quest'oggi all'età di 65 anni Shane MacGowan, il frontman del popolare gruppo folk punk anglo-irlandese "The Pogues".

Il cantante inglese era da tempo costretto su una sedia a rotelle a causa delle gravi conseguenze di una caduta avvenuta nel 2015, un incidente da cui il 65enne non si era mai ripreso per davvero. Le sue condizioni di salute, già precarie per via dell'abuso di alcol e droghe, si erano aggravate nel 2022: nel mese di dicembre, infatti, MacGowan fu colpito da una forma aggressiva di encefalite virale, che causò un lungo ricovero in ospedale. Le conseguenze della malattia si sono rivelate fatali, dato che quest'anno il cantante dei Pogues ha trascorso diversi mesi in terapia intensiva. "Era la nostra persona più bella, cara e amata" , hanno scritto per ricordarlo suoi familiari. Commosso il commiato della moglie, affidato ai social media: "Shane sarà sempre la luce che tengo davanti a me e la misura dei miei sogni e l'amore della mia vita… Sono fortunata oltre ogni dire ad averlo incontrato, ad averlo amato ed essere stata amata da lui così infinitamente e incondizionatamente" , ha scritto Victoria Mary Clarke.

Il grande successo per lui arrivò nel 1982, quando fondò i "The Pogues", una band che si contraddistinse immediatamente nel panorama musicale fondendo la musica folk irlandese con le sonorità del punk rock. Del gruppo musicale fu frontman fino al novembre del 1991, quando diede l'addio a causa dei suoi problemi di dipendenza da alcol e droghe sempre più gravi, e per via dei continui ritardi alle prove e ai concerti. Tra gli episodi più curiosi e significativi della sua vita si può ricordare il suo arresto a causa dell'amica e collega Sinead O'Connor, che agì in quel modo nel tentativo di tenerlo lontano dall'eroina. "È un angelo vicino alla fine che ha bisogno di aiuto" , dichiarò la cantante. "È andato troppo lontano, ha raggiunto lo stadio in cui fisicamente non riesce a fermarsi per smettere di bere, si è provocato troppi danni".