Alberto Rinaldi, morto il baritono del belcanto italiano

È scomparso all'età di 84 anni baritono romano Alberto Rinaldi, figlio del critico musicale del Messaggero, Mario Rinaldi, fratello del direttore Maurizio, compagno della compianta attrice Franca Valeri. Chiamato da tutti Dodò, è stato un cantante dalla carriera internazionale, adorato per la sua voce particolare dagli amanti del canto lirico di tutto il mondo.

Nato a Roma il 6 giugno del 1939, debuttò come protagonista, nonostante la giovane età, a Spoleto nel Simon Boccanegra di Verdi. Da lì in poi ha cantato nei più grandi teatri italiani, dalla Fenice di Venezia, all'Opera di Roma, dal Regio di Torino, fino all'approdo sul palcoscenico della Scala di Milano nei panni di Ottone nell"Incoronazione di Poppea di Monteverdi, avvenuto nel 1966.

Il debutto alla Scala

Fu la sua performance a La Scala di Milano che gli aprì poi le porte dei grandi teatri internazionali che lo videro protagonista, dal Covent Garden di Londra, all'Opera di Parigi e ancora il Metropolitan di New York, la Monnaye di Bruxelles, la Staatsoper di Vienna e il Festival di Glyndebourne, per citare solo i più importanti. La sua voce faceva innamorare, mentre cantava i più grandi, Mozart, Cimarosa, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini guidato dalle bacchette dei maestri più prestigiosi, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Carlo Maria Giulini, Antonio Pappano, Georges Pretre e Wolfgang Sawallish e diretto da registi del calibro di Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Jean Pierre Ponnelle, Michel Hampe e molti altri.

La sue eredità

Della sua lunga carriera rimangono molte incisoni come quella memorabile del Matrimonio segretò di Cimarosa diretta da Barenboim per l'etichetta Deutsche Grammophon, presente nelle più grandi collezioni degli amanti della lirica. Oltre al canto si dedicò anche alla didattica curando il laboratorio al Cantiere dell'Opera di Montepulciano e ha condotto Masterclass di alto perfezionamento al Deutsche am Rhein di Düsseldorf. I suoi funerali si terranno sabato 19 agosto alle 11 nella chiesa di Cristo Re in viale Mazzini a Roma.