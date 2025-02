All'Eurovision grazie a "San Marino", ecco i big di Sanremo che provano ad andarci

La cantante Gaia, secondo indiscrezioni, potrebbe rappresentare San Marino all'Eurovision

Lo aveva fatto in passato anche Achille Lauro che da Sanremo (non essendo uscito come vincitore) ha comunque partecipato all'Eurovision Song Contest, rappresentando il piccolo Stato di San Marino, passando per il famoso "San Marino Song Contest"

Il passaggio all'Eurovision

Chi vincerà la competizione musicale andrà dritto o dritta alla 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Basilea, in Svizzera, il 13, 15 e 17 maggio. L'evento, successore di 'Una Voce per San Marinò, si terrà sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, con la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti.

Venti saranno gli artisti, tra giovani e big che si sfideranno nell'unica categoria prevista dal concorso. Un passaggio questo importante che fa gola a molti dei grandi nomi che hanno partecipato a Sanremo, desiderosi di fare poi il passaggio all'Eurovision, una vetrina mondiale per le canzoni.

Chi ha chiesto di Partecipare

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, tra le numerose candidature ricevute (oltre 50 solo per gli 8 posti assegnati dalla direzione artistica affidata a Massimo Bonelli), potrebbero figurare anche alcuni partecipanti al recente Festival di Sanremo 2025 proprio come fece Achille Lauro con il brano 'Stripper'.

Le voci che circolano

Sui papabili nomi ce n'è uno tra tutti in particolare che sta molto circolando in questi giorni, quello di Gaia, e la notizia arriverebbe addirittura dal sito dell'Eurovision dell' Azerbaijan, ma la riserva in questi casi è assolutamente d'obbligo.

Da Sanremo a "San Marino" ecco chi dei "big" c'è andato

Nelle edizioni passate non sono mancati cantanti arrivati sul palco del San Marino Song Contest direttamente dal Festival di Sanremo: l’anno scorso ci aveva provato Loredana Berté, ma a lei è stato preferito il gruppo rock spagnolo dei

. Mentre, come detto,nel 2022 ha convinto i sammarinesi ed è salito sul palco dell’ESC- che in quell’anno si era tenuto a Torino- come rappresentante del piccolo Stato.