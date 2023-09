Annalisa, la cantante dei record: con "Bellissima" entra nella storia

Il 2023 è sicuramente per la cantante di Savona Annalisa un anno da ricordare, che le ha regalato enormi soddisfazioni sia private che a livello lavorativo. Ha infatti coronato il suo sogno d'amore, sposando con un doppio rito, quello religioso il 29 giugno nella Basilica di San Francesco d'Assisi e il 1° luglio con una cerimonia allargata, il compagno di lungo tempo Francesco Muglia. Ma è stato soprattutto un anno che le ha regalo moltissimo a livello lavorativo.

Il prossimo album e il record raggiunto

Il 29 settembre uscirà il suo nuovo album: E poi siamo finiti nel vortice, anticipato dall'uscita del singolo Ragazza sola, ma nel frattempo, dopo un'estate trionfale che l'ha vista partecipare alle più grandi manifestazioni, ha messo a segno un altro record con il singolo Bellissima, certificato 4 volte Platino, che la consacra come la prima donna a rimanere più di un anno nella classifica Fimi/Gfk con un singolo. A raccontarlo proprio lei sui suoi social: " Oggi Bellissima viene certificata quadruplo disco di platino dopo oltre un anno di permanenza in classifica Fimi - scrive - Ripenso a quella telefonata in francese, a quella macchina, a quel vortice di emozioni che mi ha portata qui, oggi, in questo momento. Cosa posso dire? Grazie ancora una volta ".

Il live attesissimo

Sicuramente una grande soddisfazione che la ripaga dei tanti anni di lavoro da quando nel 2011 vinse il premio della critica ad Amici, il talent di Maria De Filippi, e da allora non ha mai smesso di fare musica e sfornare un successo dopo l'altro. Ma l'anno non è ancora finito, così come le sorprese che la cantante ha in serbo per suoi fan, con uno speciale appuntamento live: Annalisa: il Forum, già sold out, previsto sabato 4 novembre al Forum di Assago (Milano), sarà l'unico concerto della cantautrice nel 2023.

Sarà solo un antipasto in cui il pubblico potrà assaporare il lungo repertorio della cantante in uno spettacolo che promette di essere magico ed esclusivo. Il piatto forte arriverà poi nel 2004 per il suo primo tour nei palasport d'Italia Tutti nel vortice Palasport che ad aprile 2024 toccherà, oltre Milano (10 aprile) anche Firenze (6 aprile, Mandela Forum), Bari (12 aprile, Palaflorio), Napoli (13 aprile, Palapartenope), Padova (19 aprile, Gran Teatro Geox) e Roma (21 aprile, Palazzo dello Sport).