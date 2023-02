Aspettando Sanremo 2023: chi sono gli ospiti delle cinque serate

Il festival di Sanremo non è solo musica e competizione. Lo show al teatro Ariston è fatto anche di intrattenimento, ospiti e sorprese. E nel corso delle cinque serate della 73esima edizione di Sanremo 2023 sono tanti i volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e non solo, che si avvicenderanno sul palco in qualità di ospiti per fare spettacolo.

Prima serata, martedì 7 febbraio

Ad aprire la prossima edizione del Festival saranno i vincitori del 2022 Mahmood e Blanco, che porteranno sul palco dell'Ariston la canzone "Brividi", brano che ha trionfato nella passata edizione e che ha collezionato un buon sesto posto agli Eurovision del maggio scorso. Sempre nella prima serata si esibiranno anche I Pooh. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli tornano a Sanremo a sei anni dall'ultima esibizione e intratterranno pubblico e telespettatori con un medley dei loro brani più celebri. A chiudere la carrellata di ospiti della prima serata sarà Elena Sofia Ricci che, sulle note di "Combattente" di Fiorella Mannoia, presenterà la serie tv "Fiori sopra l'inferno".

Seconda serata, mercoledì 8 febbraio

Sarà l'inedito trio composto da Massimo Ranieri, Al Bano e Gianni Morandi a dare il via alla seconda serata del Festival tra gli ospiti. A seguire arriveranno l'attore Francesco Arca (per presentare la sua nuova fiction "Resta con me") e il comico Angelo Duro, che farà un monologo irriverente. A chiudere la serata saranno i Black Eyed Peas, primi ospiti internazionali di questa edizione di Sanremo, che all'Ariston portano la loro ultima hit "Simply the best".

Terza serata, giovedì 9 febbraio

Durante la serata verranno riascoltate tutte le canzoni in gara e lo spazio da dedicare agli ospiti sarà limitato. Sul palco saliranno comunque i Maneskin, che riproporranno la canzone "Zitti e buoni" con cui hanno vinto Sanremo 2021 e l'Eurovision oltre al primo estratto dal loro nuovo album, "Gossip", e per l'occasione all'Ariston arriverà anche il leggendario chitarrista americano Tom Morello, che ha collaborato con la band nel singolo. La storia della musica italiana sarà celebrata con l'ospitata di Peppino di Capri, che torna in riviera a diciotto anni di distanza dall'ultima partecipazione in gara e riceverà il premio alla carriera.

Quarta serata, venerdì 10 febbraio

La serata dei duetti porterà al pubblico tanti ospiti, chiamati a cantare con i ventotto big in gara: da Eros Ramazzotti a Carla Bruni, da Arisa a Edoardo Bennato e Alex Britti. A fare da cornice alla gara ci saranno (solo) gli attori di "Mare Fuori". L'intero cast arriverà sul palco dell'Ariston e canterà, secondo quanto anticipato dall'Adnkronos, la celebre sigla della serie.

Serata finale, sabato 11 febbraio

La serata conclusiva del Festival regalerà grandi emozioni e non solo perché si conoscerà l'artista vincitore. Sul palco saranno ospiti Ornella Vanoni - annunciata a sorpresa nelle scorse ore - Gino Paoli, l'attrice Luisa Ranieri (che parlerà della nuova stagione della serie "Lolita Lobosco") e poi ci sarà l'atteso videomessaggio (o collegamento) del presidente ucraino Zelensky. Ospiti internazionali di sabato 11 febbraio saranno i Depeche Mode e una cantante a sorpresa, che si vocifera possa essere la popstar Ariana Grande.