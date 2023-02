Con "Un attimo ancora" i Pooh si raccontano nel docu-film per Rai Uno

È stato il gruppo musicale che, più di tutti, ha rivoluzionato la storia del pop italiano. Sono attivi dal 1966 e, artisticamente, sono nati a Bologna attraversando ben 50 anni di successi, di hit, e concerti da tutto esaurito. Si sono sciolti nel 2016 per tornare poi in attività nel 2023 e riabbracciare i loro fan. Una band, quella dei Pooh, che non avrebbe bisogno di presentazioni. Proprio durante la settimana del Festival di Sanremo hanno calcato il palcoscenico dell’Ariston, dove è comparso anche Riccardo Fogli, e nel presentarsi al pubblico con un medley dei loro più grandi successi, la band ha annunciato l’arrivo in tv di un docu-film, intimo e personale, per festeggiare i 50 anni di una carriera straordinaria. La data scelta è il 15 febbraio e su Rai Uno in prima serata i Pooh presentano Un attimo ancora. Un titolo inequivocabile che fa intuire come il gruppo ancora non ha deciso di prendersi una pausa dalla musica. Nonostante l’età che avanza, i Pooh sono instancabili e, con un piglio fermo e deciso, si raccontano a 360 gradi, tra gioie e dolori della loro carriera.

Un racconto che spazia tra aneddoti (personali e non), tra musica, concerti e molto altro ancora. I Pooh con Un attimo ancora si mettono a nudo, facendo emergere gli uomini che si nascondono dietro le star. Per loro è una vera "opportunità poter raccontare ben 50 anni di musica". Non si parlerà solo della loro arte, delle hit che hanno fatto emozionare i fan di tutto il mondo, ma si parlerà anche dell’uscita di scena di Riccardo Fogli che ha intrapreso poi la carriera da solista restando comunque molto unito ai Pooh, e della forte amicizia che ha legato il gruppo fino alla fine. Non mancherà l’omaggio a Stefano D’Orazio – il batterista e vocalist della band – che più di due anni fa è venuto a mancare lasciando un vuoto incommensurabile nel cuore dei Pooh. Un ritratto sincero, senza fronzoli. Emozionante ma anche ironico. Spazio ai contributi e i racconti di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, che completano il racconto con storie inedite sulle note di alcune tra le più belle canzoni che, ancora oggi, scandiscono i ricordi di diverse generazioni. Prodotto da One More Pictures con Toed Film in collaborazione con Tamata e con Rai Documentari, il docu-film è in onda il 15 febbraio in prima visione assoluta su Rai Uno e, in contemporanea, su RaiPlay.