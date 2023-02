Il caffè sospeso, Mike, i social: tutti i punti del Fantasanremo di ieri sera

La gara entra nel vivo. Non solo quella della kermesse musicale, ma anche quella parallela del Fantasanremo, che ormai influenza e non poco ciò che succede sul palco dell'Ariston. Gli artisti sono aggueritissimi e fanno (quasi) di tutto per ottenere qualche Bonus in più e favorire così chi ha scelto di averli in squadra. Spopolano i vestiti brillantinati e luminosi o il total white, il batti cinque con Gianni Morandi è ormai d'obbligo e, a fine esibizione, non manca quasi il ringraziamento a qualcuno, che sia l'orchestra, il pubblico, amici o parenti. Ma, nella seconda serata del Festival, c'è chi si è spinto ben oltre, pur di conquistare il podio di una classifica che, come prevedibile, è stata stravolta dal debutto degli altri 14 concorrenti in gara.

Il podio

Re indiscusso del Fantasanremo, almeno per il momento, è LDA. Ovvero Luca D'Alessio, figlio di Gigi, che conquista il primo posto in classifica collezionando ben 125 punti in una sola serata. Perché ancor prima di esibirsi in gara aveva già racimolato tutti i Bonus possibili, presentandosi sul palco con un bottino di 105 punti: la foto con la fontana di Sanremo, il batti cinque alla statua di Mike Bongiorno, la diretta social, i tweet e il caffè sospeso al Bar Papapina per i Cugini di Campagna (probabilmente per chiudere definitivamente la querelle nata qualche giorno fa). A cui ha sommato i punti per aver cantato dopo la mezzanotte, lo sfoggio degli occhiali da sole alla Dargen, un look luminoso e baci e parole di ringraziamento.

Appena dopo LDA troviamo Sethu con 115 punti, anche lui esibitosi nella seconda serata. Oltre a baci, abbracci, batti cinque e selfie strategici, conquista 25 punti con la sua ultima posizione in classifica, e altri 20 per una «scapezzolata». Ma ne perde cinque perché il suo nome viene pronunciato male. A sorpresa, Paola e Chiara si portano a casa l'ultimo gradino del podio. Il duo, che ha guadagnato in automatico 10 punti per essere stato l'ultima esibizione della serata, sembra aver preso sul serio il gioco: 10 punti per aver pubblicato un contenuto su Instagram dallo studio di Rai Radio 2, altri 10 per aver pubblicato il tutorial della loro coreografia di Furore e altrettanti per essersi esibite in compagnia di un corpo di ballerini.

Tra Bonus e Malus

La serata inizia bene con Will che conquista a tavolino 10 punti come primo artista ad esibirsi, 10 punti per il look total white e 5 punti per il batti cinque a Morandi. I Modà guadagnano 10 punti per aver annunciato il loro tour sui social e 5 per il batti cinque, ma ne perdono altrettanti per aver indossato il cappello. Gli Articolo 31 guadagnano cinque punti per essere stati presentati dalla co-conduttrice, Francesca Fagnani, e 10 per il look total white. Peccato per il malus di cinque, anche qui per il cappello sul palco. Recuperano con il bonus commozione (10 punti) e il ringraziamento al pubblico.

Anche Lazza intasca subito 10 punti grazie a Fagnani, a cui dà anche un bacio (+5 punti). Bonus anche per il look glitterato, per i ringraziamenti a orchestra e pubblico e per l'esibizione sulle scale. Che comunque gli sono costate una penalizzazione di cinque punti (per essersi seduto). Colapesce Dimartino si prestano perfettamente al gioco. Prendono 10 punti per l’annuncio di Fagnani e altri cinque per il bacio alla co-conduttrice. Il bonus migliore, da 10 punti, è quello per essersi letteralmente spalmati a terra.

La classifica

Ecco la classifica completa del Fantasanremo:

1) LDA - 125 punti

2) Sethu - 115 punti

3) Paola e Chiara - 103 punti

4) Marco Mengoni - 85 punti

5) Coma_Cose - 77 punti

6) Colla Zio - 69 punti

7-8-9) Colapesce Dimartino, Mr.Rain e Rosa Chemical - 65 punti

10-11) Madame, Tananai - 60 punti

12) Lazza - 59 punti

13-14) Ariete e Will - 57 punti

15) Modà - 56 punti

16) Levante - 51 punti

17-18) gIANMARIA, Mara Sattei - 50 punti

19) Olly - 49 punti

20) Leo Gassman - 46 punti

21) I cugini di campagna - 44 punti

22-23) Elodie, Ultimo - 43 punti

24) Gianluca Grignani - 38 punti

25) Giorgia - 37 punti

26) Articolo 31 - 29 punti

27) Anna Oxa - 26 punti

28) Shari - 25 punti