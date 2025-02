"Canti il ritornello di Olly?". La domanda spiazza Carlo Conti: la reazione inaspettata

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso senza grandi polemiche. Al di là del caso relativo alla collana di Tony Effe, con tanto di esposto da parte del Codacons, al centro sono finite solo le canzoni: gossip, retroscenismi e litigi non hanno trovato spazio. Merito anche della conduzione di Carlo Conti, che ha tolto tutte le inutili sovrastrutture e ha "normalizzato" la kermesse. Il primo inciampo del noto volto della Rai è arrivato a Festival finito, di fronte a una richiesta banale: cantare il ritornello del brano di Olly, che ha trionfato all'Ariston.

" Cantaci il ritornello della canzone che ha vinto ". Ovvero Balorda nostalgia di Olly. Quella de Le Iene, programma in onda su Italia 1, sembrava una domanda scontata e alla portata non solo di chi ha seguito Sanremo ma soprattutto di chi lo ha condotto. Eppure Conti è rimasto spiazzato: messo di fronte all'interrogativo, ha fissato la telecamera e - dopo alcuni momenti di silenzio - ha accennato un sorriso, ci ha scherzato su, si è girato alla sua sinistra e ha chiesto l'aiuto. " Oh, suggerisci ", ha ironizzato.

Il conduttore aveva fatto una promessa a Stefano Corti: se avesse condotto il Festival di Sanremo, Le Iene sarebbero state le prime a cui avrebbe rilasciato un'intervista. E la promessa è stata mantenuta. Sono state diverse (e pungenti) le domande rivolte a Conti. Che però ha incassato anche una pioggia di complimenti, da Pieraccioni a Panariello passando per Vincenzo Mollica, per gli ottimi risultati raggiunti nel corso delle serate. E tra i messaggi ricevuti c'è stato anche quello di Amadeus, che si è congratulato e ha messo da parte i confronti degli ascolti tra l'edizione attuale e quelle passate. " Tra noi non c’è rivalità. Siamo partiti fine anni Settanta. Abbiamo fatto una gavetta lunghissima, veniamo dalla stessa strada ", ha sottolineato Conti.

E Giorgia Meloni si è fatta sentire con una telefonata? Oltre agli apprezzamenti privati, il conduttore ha voluto precisare che non sono arrivati quelli della presidente del Consiglio: " No, non ha il mio numero ". Stessa cosa per Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia: " No, non ha il mio numero neanche lui ".

Inoltre, ironia a parte, Conti ha fatto sapere che tra le 30 canzoni che ha selezionato sono due le sue preferite: da una parte Volevo essere un duro di arrivato al 2° posto ); dall'altra Viva la vita di(che è riuscito a piazzarsi tra i primi 10, nella casella numero 8).