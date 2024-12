Cartoline dalla vita di Puccini

Ascolta ora 00:00 00:00

Un libro all`antica, di quelli che fiorivano al tempo in cui i compositori d`opera erano le star della musica, al tempo di Giuseppe Verdi, quando la gente che canticchiava le arie famose inviava le cartoline delle scene operistiche con i beniamini ascoltati a teatro che si mettevano in posa in costume di scena, o collezionava le immagini del compositore dedito ai suoi hobby, o acquistava calendarietti profumati dal "barbitonsore" o i busti in terracotta o le copie in bronzo magari ispirate alla scultura di Trubetzkoy. Intorno a Giacomo Puccini fioriva non solo l`editoria musicale, la vendita degli spartiti e il noleggio delle sue opere, ma si potevano acquistare servizi di piatti con le scene delle sue opere, o cartoline per i bambini con i personaggi della Bohème. La fortuna di Puccini (nella foto) attraverso i ritratti fotografici, le celebri affiches di Casa Ricordi e le locandine, attraverso le copertine dei dischi e i manifesti dei film-opera, è oggetto del lavoro di Maurizio Sessa, Puccini 100 anni. Viaggio sentimentale da Lucca al mondo (Edizioni Medicea, pagg.

158, euro 20), già autore di due preziosi contributi sulla passione venatoria di Puccini e quella per i sigari toscani. Attraverso capitoli chiari e semplici questo libro è indirizzato all`appassionato o al neofita che legge con il piacere di respirare l`epopea di un artista la cui musica è amata ai quattro angoli del mondo.