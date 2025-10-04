Caso Beatrice Venezi, Vessicchio smaschera la sinistra: "Ne parlavano tutti bene prima che dicesse per chi votava"

"Beatrice Venezi? Ne parlavano tutti bene prima che dicesse per chi votava": tranchant Beppe Vessicchio sulle polemiche legate alla nomina della collega alla direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia. Interpellato da Open, il direttore d’orchestra ha espresso il proprio punto di vista su quanto accaduto, sottolineando come la questione si sia trasformata in uno scontro politico che ha finito per oscurare il merito professionale della 35enne. “Ciò che sembra sia accaduto, totale assenza di concertazione, segnala un evidente cortocircuito tra il governo centrale, quello cittadino e le maestranze artistiche. Diciamo che è saltata la luce. L’unico che paga le conseguenze è il direttore musicale nominato” l’analisi di Vessicchio, che ha ricordato come prima delle polemiche legate all’orientamento politico attribuito alla Venezi, i giudizi sul suo lavoro fossero positivi: “Prima che si sapesse per chi votava, ne parlavano tutti bene…”, ha detto con un sorriso.

Vessicchio ha bollato la vicenda come spiacevole per tutte le parti coinvolte, compresi i vertici del teatro, i musicisti e anche i media. “Fino a quando non ha esternato la sua vicinanza ad alcuni movimenti che accompagnano l’attuale governo, ho sentito parlare solo bene di Beatrice Venezi in quanto direttore. Dopo non è stato più così”. “Penso sia una vicenda sgradevole. Per tutti. Per la Venezi, per i titolari dell’orchestra, per il sovrintendente, per la direzione del teatro arrivando fino a coloro che, addetti alla pubblica notizia, sentono di dover sostenere l’una o l’altra parte che si contrappone. Comunque sia è sgradevole” ha aggiunto il maestro. Il musicista ha inoltre invitato a riflettere sulle dinamiche di nomina in ambito culturale, domandandosi se in passato simili incarichi non siano mai stati oggetto di dibattito, senza però arrivare a una tale polarizzazione. “Mi chiedo: sarà accaduto in precedenza che una nomina di questa importanza, dopo un lecito confronto tra le parti, sia stata accolta o rigettata? Penso proprio di sì. Perché si è arrivato a questo? Adesso la veemenza delle reciproche accuse, alimentate da un clima sociale già incandescente, sta amplificando la questione rischiando di distorcerne i tratti”.

Entrando nel merito della professionalità della Venezi, Vessicchio ha spiegato come, a suo parere, la collega appartenga a quella categoria di direttori che possiedono gli strumenti tecnici e interpretativi necessari a guidare un’orchestra. “I direttori possiamo dividerli in due macro aree: quelli che hanno gli strumenti accademici per indirizzare i professori verso la prescelta lettura critico-interpretativa di un’opera, sinfonica o lirica che sia, e quelli a cui manca o l’una o l’altra cosa. Questi ultimi tendono naturalmente a scomparire perché non valorizzano né le orchestre né i contenuti che suonano. Considerando che Beatrice Venezi, se pur giovane, è da un bel po’ che dirige misurandosi anche con partiture complesse, mi sembra evidente che appartenga alla prima macro area. Significa che come direttore sa fare quello che fa”.

Pur non avendola mai incontrata di persona, Vessicchio ha raccontato di aver avuto modo di ascoltare un’esecuzione di una sua composizione diretta dalla Venezi: “Anni fa ha diretto un mio lavoro per organico cameristico commissionatomi dall’editore Sonzogno. Mi fu inviata poi la registrazione audio del concerto nel quale ritrovai gli effetti, le dinamiche e le sonorità che avevo immaginato. Il merito era stato suo e dei fantastici solisti presenti quella sera. Non mancai di farglielo sapere. Ascoltai anche il lungo scroscio di applausi e la richiesta di bis. Questo è bene affermarlo perché almeno non si metta in dubbio questo aspetto”.

Infine, ha sottolineato come il ruolo di direttore musicale richieda competenze che vanno oltre la direzione artistica, toccando anche ambiti gestionali e organizzativi. Su questo punto, però, si è mostrato cauto: “Certo, il ruolo di ‘direttore musicale’ di un teatro richiede anche altre competenze come indagare il mercato di questo settore, gestire un budget, ingaggiare artisti e pianificare i programmi di intere stagioni.

Se ha i requisiti per assolvere questo compito non lo so. Mi sembra brillante, intraprendente, decisa, insomma, potrebbe anche essere all’altezza. Non ho però gli elementi di cui dispone il sovrintendente che le ha dato l’incarico”.