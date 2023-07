Sanremo 2024, Amadeus annuncia le prime novità

Sette mesi. Tanto manca alla prossima edizione del Festival di Sanremo e già si scoprono alcuni importanti dettagli. Nel corso dell'edizione domenicale del Tg1, Amadeus ha annunciato le prime novità sull'edizione 2024 - che si terrà dal 6 al 10 febbraio - a partire dallo "stravolgimento" dell'ordine delle serate. " Il 6 febbraio grande apertura con tutti in gara, mercoledì 7 e giovedì 8 in ogni serata metà dei cantanti, venerdì la serata delle cover con (o senza) ospiti e sabato la finale ", ha detto il conduttore e direttore artistico della kermesse canora poche ore fa su Rai Uno.

Le novità di Sanremo 2024

Il regolamento del festival di Sanremo 2024 sarà pubblicato ufficialmente lunedì 10 luglio, ma le prime importanti novità le ha volute annunciare Amadeus al Tg1. Oltre al nuovo ordine delle serate, il prossimo anno ci sarà una nuova giuria, quella delle Radio che sostituisce la giuria Demoscopica e i co-conduttori saranno tra i cantanti in gara. " I cantanti in gara saranno co-conduttori. La novità è che chi non canterà quella sera sarà co-conduttore e viceversa; avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo durante le conferenze stampa giornaliere nelle giornate del 7 e dell'8 febbraio 2024. Infine, novità per la giuria, oltre a televoto e stampa ci sarà una giuria delle radio al posto della demoscopica ", ha spiegato Amadeus. Rimane incerto, però, come funzionerà per la prima serata, quella delle Cover e la finale, quando i ventisei Big saranno tutti impegnati nelle esibizioni. Ci saranno co-conduttrici a sorpresa?

Ordine di esibizione e giuria

Il festival di Sanremo vedrà esibirsi sul palco del teatro Ariston tutti e 26 i Big in gara (compresi i tre finalisti di Sanremo Giovani) già a partire dalla prima serata. Durante la diretta del martedì le ventisei canzoni in gara verranno votate dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e a fine serata verranno comunicate solo le prime cinque posizioni della classifica provvisoria. Per quanto riguarda la seconda e la terza serata, i cantanti verranno divisi in due gruppi e le tredici canzoni in gara per ciascuna sera saranno votate dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle Radio. I due sistemi di votazione avranno un peso percentuale a metà: 50% televoto e 50% giuria delle Radio. Anche mercoledì e giovedì verranno comunicate solo le prime cinque posizioni a fine serata.

La quarta serata, quella delle Cover, vedrà esibirsi tutti e 26 gli artisti in gara e a votarli saranno tutte e tre le giurie (pubblico da casa con il televoto, giuria della Sala Stampa, Tv e Web e giuria delle Radio) con un peso percentuale così ripartito: televoto 34%: giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, giuria delle Radio 33%. Le giurie avranno lo stesso peso percentuale anche nella serata finale, nella quale si conoscerà il nome del vincitore. Specifiche quasi d'obbligo, viste le polemiche esplose nelle ultime due edizioni proprio sulle votazioni.

La serata delle cover