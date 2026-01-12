Cesare Cremonini, le foto con Caterina Licini che confermano la relazione

Esiste un trono vacante dentro ognuno di noi e, giusto o sbagliato che sia, quello di Cesare Cremonini sembrava ancora libero. " Il mio è ancora vacante ", aveva dichiarato il cantautore, 45 anni, solo pochi mesi fa in un’intervista al Corriere della Sera. Oggi però quel posto potrebbe non esserlo più. A suggerirlo non sono soltanto i paparazzi, ma lo stesso Cremonini, che per la prima volta ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram alcune fotografie insieme a Caterina Licini. Un gesto che, per chi conosce la sua proverbiale riservatezza, suona come una conferma quasi ufficiale della relazione.

Gli scatti a Los Angeles

Gli scatti, eleganti e dal sapore cinematografico, sono stati realizzati a Los Angeles dal fotografo Greg Williams, uno dei nomi più celebri della fotografia internazionale. Non semplici immagini rubate, ma foto pensate, costruite, condivise consapevolmente, un dettaglio che fa la differenza e che lascia intendere come il legame tra il cantautore e la giovane copywriter sia ormai qualcosa di più di una semplice frequentazione.

La frequentazione ormai assodata

Il settimanale Chi aveva già acceso i riflettori sulla coppia pubblicando immagini che li ritraevano insieme. Caterina Licini, 30 anni, ex ballerina e oggi copywriter, era stata fotografata accanto a Cremonini già lo scorso gennaio a Cortina, dove i due avevano assistito alle gare di sci di Coppa del Mondo. Più recentemente, altre foto li mostravano a Lignano Sabbiadoro, in occasione della prima data del tour del cantante, colazione insieme all’alba, allenamento condiviso, una quotidianità fatta di piccoli gesti. Nessuna effusione plateale, ma una vicinanza evidente e costante.

L’incontro sul set e il legame nato tra musica e motori

Non è ancora chiaro quando e dove si siano conosciuti per la prima volta. Secondo alcune indiscrezioni, l’incontro potrebbe essere avvenuto sul set. Nel video di Ora che non ho più te, primo singolo estratto dall’ottavo album in studio di Cremonini, Alaska Baby, il cantante sale su una moto per percorrere un ultimo tratto di strada con la donna amata prima dell’addio. Alla guida c’è proprio Caterina Licini. Una scelta che oggi, alla luce delle nuove immagini, appare tutt’altro che casuale. Del resto, la passione per le moto è reale, Caterina la coltiva anche nella vita privata, come dimostrano le numerose foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Da Amici alla carriera da copywriter

Prima di intraprendere la carriera nel mondo della comunicazione, Caterina Licini è stata una ballerina professionista e nel 2011 aveva partecipato ad Amici, nella squadra di Luciano Cannito. Un percorso artistico che, in qualche modo, la avvicina ulteriormente all’universo di Cremonini.

L’ultima storia con Giorgia Cardinaletti

L’ultima relazione ufficiale del cantautore era stata quella con Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1. Il primo bacio tra i due era stato immortalato dai fotografi nell’agosto 2023, durante una vacanza. Dopo un anno la storia era stata resa pubblica e la coppia si era mostrata insieme anche in occasioni importanti, come il matrimonio di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini, celebrato il 20 luglio a Pesaro. Poi, in autunno, le voci di crisi e di una successiva rottura, mai realmente chiarite.

Le parole sull’amore e il silenzio che dice molto

In attesa di capire se quello tra Cesare Cremonini e Caterina Licini sia un amore destinato a durare o un legame ancora in evoluzione, restano le parole che il cantante aveva affidato al Corriere: " Non sono un santo ma neppure una persona superficiale nei rapporti.

Costruisco e decostruisco continuamente il mio ruolo nella coppia vivendo l’amore come una forma d’arte. Il dolore è un elemento di connessione fondamentale per me". E oggi, forse, anche quelle foto condivise parlano la stessa lingua.