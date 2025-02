Chi è Alessandro Gervasi, il pianista prodigio che ha incantato l'Ariston

Ascolta ora 00:00 00:00

È salito sul palco dell'Ariston, ha messo in mostra le sue impressionanti qualità e ha incantato il pubblico e i telespettatori. No, non si tratta del classico ospite veterano che ripercorre le tappe più importanti della sua carriera. Ad aver spiazzato tutti è stato il piccolo Alessandro Gervasi: ad appena 6 anni ha suonato Champagne al pianoforte. Il bimbo prodigio della fiction di Rai1 su Peppino di Capri - nato a Erice nel 2018 - ha scoperto la sua passione per la musica durante la pandemia, mentre osservava sua padre suonare.

Una passione che ha portato avanti con il passare dei mesi e che ora lo ha portato a esibirsi al Festival di Sanremo in qualità di super ospite. Ad appena 3 anni ha avuto tra le mani una tastierina giocattolo, che di fatto è diventato il suo primo strumento con cui ha imparato da solo a suonare l'Inno nazionale. Familiari e amici fin da subito avevano capito di avere di fronte un talento naturale con una dote rara: l'orecchio assoluto, che permette di riconoscere suoni e rumori con precisione.

La svolta è arrivata nel 2024: a maggio ha portato a casa il primo premio in un concorso musicale internazionale; ad agosto è diventato virale (spopolando sul web) il video mentre suonava con un campione del mondo di fisarmonica. E così è approdato al casting della fiction Champagne di Cinzia TH Torrini. Un'esperienza che, nonostante i timori iniziali da parte dei genitori, ha affrontato con entusiasmo e dopo cui non sono tardate ad arrivare altre soddisfazioni.

Ha festeggiato il suo sesto compleanno a San Marino: nel concorso diretto da Beppe Vessicchio si è preso la scena interpretando Libertango di Astor Piazzolla, ha stupito la giuria e ha incassato il premio. Le passioni, però, vanno sempre coltivate. Infatti Gervasi, mosso da un'infinita sete di conoscenza, prende lezioni di pianoforte e spesso si trattiene per più di qualche minuto perché non vuole affatto separarsi dallo strumento musicale.

Ieri sul palco dell'Ariston è andata in scena tutta la leggerezza tipica della sua età. " Vuoi restare ancora? ", gli ha chiesto Carlo Conti. Che ha ricevuto una risposta secca dal piccolo Alessandro: " No ". Il conduttore del Festival ha poi osservato: " A 6 anni suoni il pianoforte al Festival di Sanremo, dove vuoi arrivare? ".

Boh

E, anche di fronte a questa domanda, il bimbo ha risposto con spontaneità: "". Così, dopo aver fatto breccia nel cuore del pubblico e aver raccolto l'applauso a scena aperta, ha anche suscitato simpatia.