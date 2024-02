Chiara Ferragni, la reazione alla gag di Fiorello: "Pensati libero..."

A dodici mesi di distanza da Sanremo 2023, Chiara Ferragni torna a essere protagonista anche dell'ultimo Festival seppure involontariamente. Spetta a l'influencer, infatti, il record di meme che circolano da ore sui social network e la ricordano nell'esperienza all'Ariston con i suoi outfit "parlanti". A farla tornare alla ribalta della cronaca sanremese ci ha pensato anche Rosario Fiorello con la gag proposta a inizio serata e rivolta a Amadeus e al suo ultimo festival di Sanremo. Pungente ironia che la stessa influencer ha voluto commentare attraverso le storie del suo account Instagram.

Nella sua prima incursione a Sanremo 2024, lo showman siciliano ha imitato Chiara Ferragni con l'abito indossato nella scorsa edizione, quando l'imprenditrice digitale rivestiva il ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus. In collegamento esterno dall'Aristonello, il palco gemello di Fiorello e VivaRai2!, Rosario ha mostrato un enorme striscione con scritto "Ama pensati libero… questo è l'ultimo", scherzando sull'ultimo Festival del conduttore (forse) e giocando sulla scritta, che Chiara Ferragni aveva sfoggiato sulla stola ("Pensati libera") dodici mesi fa. "Solo per fare questo striscione è stato preso mezzo budget per la produzione di 'Bella Mà", ha scherzato Fiorello commentando la sua stessa gag. In pochi avrebbero scommesso su una risposta dell'imprenditrice digitale visti i guai giudiziari, che sta vivendo a seguito del Pandoro gate. Ma a quanto pare la Ferragni è in vena di scherzare o quanto meno di stare agli scherzi, a giudicare dalla sua risposta social giunta a sorpresa.

Poco fa, nelle storie del suo profilo, infatti, la moglie di Fedez ha ricondiviso la foto dello striscione, commentandola con due cuori e un'emoji che ride. Se la risposta a Fiorello segua la linea della nuova strategia comunicativa adottata dalla Ferragni e dal fantomatico team di esperti non è dato saperlo, ma intanto Chiara Ferragni continua a reagire a ciò che la circonda e prova a riabilitarsi in un altro modo, stando agli scherzi. Il tutto a poche ore di distanza dalla sentenza del Tar del Lazio, che ha confermato la sanzione alla Rai per pubblicità occulta in merito agli spot promozionali alla piattaforma Instagram fatti nella scorsa edizione del Festival della canzone italiana, spot di cui Chiara Ferragni si era resa promotrice oltre che protagonista, convincendo Amadeus a seguirla.