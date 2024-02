Fiorella Mannoia, il "giallo" della bestemmia infiamma i social

Al suo sesto Ariston Fiorella Mannoia è stata in grado di scatenare, letteralmente, il popolo dei social a pochi minuti dall'inizio della prima serata del festival di Sanremo. La Mannoia è stata la terza artista in gara a esibirsi dopo Sangiovanni e Clara, ma oltre a regalare una prestazione da vera professionista, ha anche attirato l'attenzione del pubblico del web, convinto che sul palco Fiorella Mannoia abbia pronunciato una bestemmia durante la sua esibizione.

Se al teatro Ariston la cantautrice ha ottenuto una vera e propria standing ovation dal pubblico presente in sala per la sua "Mariposa" (e ha dato punti per il Fantasanremo, regalando una rosa al suo direttore d'orchestra), in rete si è scatenato il finimondo per un passaggio della sua canzone considerato decisamente ambiguo all'ascolto. E su Twitter è esploso un vero e proprio giallo: "Ma anche voi sentivate una bestemmia nella canzone di Fiorella Mannoia?", ha scritto un utente, mentre un altro replicava: "Ma solo io durante la canzone di Fiorella Mannoia ho avvertito una bestemmia?". E ancora altri utenti ad insinuare che la cantante abbia pronunciato una imprecazione durante la sua esibizione: "Ma la Mannoia nel testo bestemmia?", "Ma dice una bestemmia la Mannoia nella canzone?".

In pochi minuti su Twitter sono arrivati molti commenti sullo strano caso di Fiorella Mannoia, giusto per tenere alta l'attenzione su un'edizione, che ancora non aveva regalato polemiche né colpi di scena. Nel video, che circola in rete, la Mannoia sembra davvero imprecare, ma a un ascolto più attento si capisce che il ritornello - "E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto" - è giusto e non c'è alcuna imprecazione. Ma questo la dice lunga sull'attenzione che il pubblico dei social riserva al festival di Sanremo, un festival che negli ultimi anni è diventato sempre più social.

Un episodio simile era accaduto nel 2023 a Gianluca Grignani, che era stato accusato di avere bestemmiato in diretta cantando durante la terza serata dello scorso Sanremo. Nel suo caso, però, lo si accusava di essersi lasciato sfuggire un'imprecazione a metà esibizione, quando per un problema tecnico si era dovuto fermare. Il cantante fu costretto a fare un video sui social network per spegnere le polemiche scaturite dall'episodio, negando di avere imprecato sul palco. Insomma, anche per questo Festival la "quota" imprecazione è andata.