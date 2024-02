Il preserbacino e il messaggio "arcobaleno", cos'è successo durante la gag di Marco Mengoni

La seconda gag della prima serata del festival di Sanremo, dopo quella con Zlatan Ibrahimovic, ha visto protagonisti Amadeus e Marco Mengoni. Il vincitore di Sanremo 2023 ha intrattenuto il pubblico con uno sketch ironico iniziato sulla scalinata dell'Ariston con il lancio di un materasso gonfiabile ed è proseguito sul palco. Davanti al pubblico Mengoni si è presentato con una serie di oggetti utili per affrontare il Festival e i suoi imprevisti. La scopa di Morandi per pulire nelle pause, il materasso se qualcuno si butta dalle balconate (come successe con Pippo Baudo), il retino se l'orchestra lancia gli spartiti, le manette per evitare le fughe dei cantanti (Bugo e Morgan, ndr). E poi ancora le borsette di ricambio per il "ladro" Piero Pelù e persino lo strano contraccettivo per i baci, ribattezzato preserbacino, ideato per artisti irruenti come Rosa Chemical.

Chiaro, anzi chiarissimo, il riferimento al bacio tra Fedez e Rosa Chemical che tenne banco nella passata edizione del festival di Sanremo. Così, dopo avere ammanettato Amadeus, Mengoni ha presentato lo strano gadget soprannominato preserbacino, una paletta trasparente che "serve per dare un bacio che non sia un vero bacio, ed evitare di dare scandalo", ha sottolineato Mengoni. Parole che, al di là della gag, sembrano voler portare sul palco dell'Ariston una velata battaglia pro-Lgbtq, visto la dichiarazione successiva: "Tutti i baci hanno gli stessi diritti". Ironico sì, ma un tantino pungente.

Tornando allo sketch il co-conduttore ha voluto provare con Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, che come sempre era seduta in prima fila insieme al figlio, il fantomatico preserbacino e la gag è decollata. "Ma come, ti alzi?", ha scherzato Amadeus, prima di assistere al bacio tra la moglie e Mengoni. Una scena ripetuta poi con Simona Ventura, pronta a prestarsi al gioco, e conclusasi con il lancio del preserbacino verso il pubblico per "baciarsi senza fare scandalo". Un altro messaggio "arcobaleno" che il cantante ha voluto far passare sul palco del teatro Ariston. Alla fine della gag una signora ha pensato bene di recuperarlo come cimelo della prima serata. Chissà che domani non lo si trovi su Ebay in vendita a cifre folli. Sul web la gag del preserbacino ha tenuto banco per diversi minuti e in molti hanno commentato divertiti l'insolito gadget. "Il preserbacino è la trashata che ci serviva...", ha scritto un utente su Twitter, mentre un altro ha replicato: "Il preserbacino dovrebbe essere illegale già solo per il nome".