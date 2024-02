La classifica della prima serata di Sanremo: Loredana Bertè prima, Mahmood "ultimo"

La prima serata del festival di Sanremo si è chiusa con Loredana Bertè al comando della classifica provvisoria. Sul podio virtuale salgono anche Angelina Mango, seconda classificata con "La noia", e Annalisa, terza classificata con "Sinceramente". Al termine delle esibizioni dei trenta artisti in gara, la sala stampa – composta dai giornalisti di carta stampata, tv, radio e web - ha espresso le proprie preferenze di voto, delineando la prima classifica provvisoria di questo Sanremo 2024. Una classifica che, a quanto pare, i bookmakers avevano ampiamente previsto con le tre più quotate, che si sono piazzate ai primi posti della Top 5 provvisoria.

La classifica provvisoria

Contrariamente a quanto accaduto nella scorsa edizione, dove la classifica provvisoria mostrava i primi dieci artisti più votati, quest’anno Amadeus ha voluto ridurre ulteriormente la classifica (con modifica al regolamento datata 29 gennaio 2024) alle prime cinque posizioni - la Top 5 - optando per mantenere un certo mistero sulla bagarre nelle retrovie. Impossibile dunque sapere chi si è classificato ultimo tra i trenta cantanti in gara e chi sono i meno preferiti dalla giuria. Per conoscere la classifica completa delle varie serate si dovrà attendere fino a domenica, giorno in cui saranno pubblicate tutte le classifiche di Sanremo 2024 con i voti di ciascuna giuria.

Queste le prime cinque posizioni della prima serata del Festival:

1) Loredana Berté - "Pazza"

2) Angelina Mango - "La noia"

3) Annalisa - "Sinceramente"

4) Diodato - "Ti muovi"

5) Mahmood - "Tuta gold"

Cosa è successo nella prima serata

La prima serata del festival della canzone italiana non ha regalato particolari sussulti. L'esordio della kermesse è stato incentrato ulle trenta canzoni in gara e durante la serata c'è stato poco spazio per altro, a parte la sorpresa di Zlatan Ibrahimovic di nuovo all'Ariston un anno dopo l'ultima ospitata. Gli sketch di Fiorello sono stati intervallati dalle due uscite di Marco Mengoni in qualità di ospite poi c'è stata la toccata e fuga di Federica Brignone, che non è riuscita a parlare a causa della serrata scaletta e il toccante intervento della madre di Giogiò Cutolo. I social hanno risposto bene alla "prima" dei trenta cantanti in gara e da mercoledì le radio saranno invase dai brani. Questo servirà a smuovere oppure confermare la classifica provvisoria delle prossime serate di Sanremo 2024.