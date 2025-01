"Parla delle donne in modo sconsiderato". Kekko dei Modà contro Tony Effe: la tensione a un mese da Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo 2025 e le polemiche, come tradizione vuole, non sono tardate ad arrivare. Fin da quando Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara sono arrivati puntuali commenti e insinuazioni sul cast, a partire dalla presenza di Tony Effe e di Fedez in seguito al dissing che tanto ha fatto discutere. Poi il trapper è stato travolto dal caso del concerto di Capodanno a Roma e ora, a ridosso della 75esima edizione della kermesse, il contenuto delle sue canzoni è stato oggetto di un attacco da parte di un artista che salirà sul palco dell'Ariston.

A sganciare la bordata nei confronti dei testi di Tony Effe è stato Francesco Silvestre - meglio conosciuto come Kekko dei Modà - che in un'intervista rilasciata a La Repubblica si è espresso sul ruolo sociale della musica, in particolare nei confronti delle donne in un periodo storico in cui si moltiplicano violenze sessuali e femminicidi. " Cantare il rapporto tra due persone è sempre importante. Oggi nelle canzoni sento volgarità, cattiveria, la donna è trattata come un oggetto. Devi farla sentire importante, perché lo è ", ha affermato il cantante del gruppo.

E ha citato un esempio concreto di sua figlia Gioia, di 13 anni, che le ha chiesto il significato di un passaggio del brano BLA di Niky Savage che recita: " Se mi guardo allo specchio mi viene duro, lei mi salta sul cazzo come un canguro ". Per Kekko non si tratta di essere puritani, " ma rispettosi ". Un altro giorno era in macchina con la sua piccola e con una sua amichetta, fan di Tony Effe, e ha posto una domanda: " Cosa ti piace? Parla delle donne come se fossero cacche di cane sul marciapiede, vorresti essere considerata così? ".

Kekko ha detto a chiare lettere che a Sanremo non avrebbe invitato " chiunque parla delle donne in modo sconsiderato ". E ha precisato che non si tratta di colpevolizzare il trapper, ma di ribadire la responsabilità di essere cantautore. Non è una questione di parolacce: " Anche Ghali ne dice qualcuna, ma ha la capacità di comunicare cose meravigliose. Vasco Rossi ti fa tremare il cuore ". Il punto è che " troppa roba in giro porta i giovani a pensare che le donne possano essere maltrattate ".

Sia i Modà sia Tony Effe saranno in gara a Sanremo: dietro le quinte si respirerà aria tesa per le parole e i concetti espressi da Kekko? Le telecamere non si faranno sfuggire alcun particolare se dovessero incrociarsi.