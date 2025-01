I like su Instagram, il sesso nel van, il tradimento: la storia d'amore tra Tony Effe e Taylor Mega

Nelle ultime settimane i nomi di Taylor Mega e Tony Effe sono rimbalzati sulle pagine della cronaca rosa e non solo per le numerose vicende, di cui sono stati protagonisti. Il trapper romano ha fatto parlare di sé per il dissing con Fedez e per la polemica esplosa sulla sua partecipazione al Capodanno di Roma, mentre l'influencer friulana è finita sotto i riflettori per il flirt con Fedez e per l'intervista rilasciata a Belve. Nonostante la loro storia d'amore sia terminata da ormai quattro anni, i due ex fidanzanti continuano a fare parlare di loro tanto quanto chiacchierata fu la loro relazione durata, tra alti e bassi, dal 2018 al 2021, della quale ripercorriamo le tappe principali.

Il corteggiamento sui social

Ottobre 2018. Tony Effe è uno dei componenti della Dark polo gang, gruppo trap che spopola tre le nuove generazioni. Per il trapper è un momento d'oro grazie al successo del terzo album della band, "Trap lovers", che è in vetta alle classifiche musicali. Taylor Mega è un'influencer emergente nota alla cronaca scandalistica per avere avuto un flirt con Flavio Briatore e con il rapper Sfera Ebbasta. Su Instagram Taylor è seguitissima e proprio sui social l'influencer nota il profilo di Tony. È lei a fare la prima mossa con il rapper, mettendo alcuni like alle sue foto e dal like all'invito a cena il passo è breve. " Lui mi ha scritto e siamo usciti a cena: dopo i baci, siamo finiti nel minivan, ed è successo quello che è successo" , racconterà l'influencer mesi dopo, quando la coppia ufficializza la relazione.

Il primo video insieme

Taylor e Tony non fanno niente per tenere nascosta la loro relazione, ma decidono di farsi vedere insieme per la prima volta solo nel gennaio del 2019. L'influencer e il trapper ufficializzano la loro storia pubblicando un reel sulla pagina Instagram di Taylor, dove ballano e si scambiano baci appassionati sulle note del brano "Bang Bang", hit di successo della Dark polo gang. Nello stesso periodo l'influencer firma per partecipare alla 14esima edizione dell'Isola dei famosi.

Le prime dichiarazioni ufficiali

Prima di partire per l'Honduras per partecipare al reality di sopravvivenza Taylor Mega rilascia una lunga intervista al settimanale Diva e Donna, nella quale parla dei suoi ex, tra i quali Sfera Ebbasta, e rivela per la prima volta qualcosa di più sulla storia con Tony. " È un bel ragazzo, molto virile. Odio quelli che passano il tempo a pettinarsi e a fare selfie. Lui è un vero maschio ma mi ha fatto innamorare anche con la sua dolcezza infinita". Poi la confessione piccante: "Non vivo senza sesso. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner: di Tony mi sono innamorata anche per questo. Tiene bene il ritmo ".

L'Isola dei famosi

Gennaio 2019, Taylor Mega parte per l'Honduras e sbarca a L'Isola dei famosi ma resiste pochissimo e già alla seconda puntata viene eliminata dal pubblico attraverso il televoto. L'influencer friulana rientra in Italia la settimana successiva e, dopo essere stata ospite in tv in studio da Alessia Marcuzzi, torna alla sua vita di tutti i giorni e tra le braccia del fidanzato Tony Effe. Il settimanale Chi sorprende la coppia in un hotel di Milano e li immortala in un servizio bollente tra baci ed effusioni sul balcone dell'albergo. Nulla fa presupporre che tra i due tiri aria di crisi.

L'improvviso addio

Al rientro dall'Isola dei famosi, però, qualcosa è cambiato tra il trapper e l'influencer tanto che nel marzo 2019 Taylor pubblica un lungo messaggio sulla sua pagina Instagram, nel quale annuncia la rottura con Tony: " Ragazzi la verità è questa, è un po’ che sentivo il bisogno di dirvelo e adesso finalmente esco allo scoperto, e con la stessa semplicità che mi contraddistingue voglio raccontarvi come stanno realmente le cose. Io e Tony non stiamo più insieme. Le nostre strade si sono divise. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perché i nostri obbiettivi erano troppo diversi. Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo ".

Una parentesi piena di flirt

Con l'annuncio dell'addio le strade di Taylor e Tony si separano. Il trapper inizia a frequentare la top model Vittoria Ceretti, oggi fidanzata di Leonardo Di Caprio, mentre Taylor colleziona una serie di flirt. Prima si avvicina a Giorgia Caldarulo poi frequenta per un breve periodo il miliardario iraniano Hormoz Vasfi (con il quale viene paparazzata nell'estate 2019) e infine si fa vedere in compagnia di Andrea Damante. Nonostante l'addio Taylor è lanciatissima dal punto di vista professionale e nel novembre 2019 è protagonista del calendario di "For men" ed è in questa occasione che Tony si riavvicina all'influencer.

Il ritorno di fiamma

Le riviste scandalistiche parlano di un viaggio alle Maldive, che la coppia si è concessa per sancire la pace ma solo nel febbraio 2020, prima dello scoppio della pandemia, Tony e Taylor tornano a sorpresa sui social network confermando le indiscrezioni. Con una serie di video piccanti la coppia conferma il ritorno di fiamma e i due trascorrono il lockdown insieme. I paparazzi li sorprendono addirittura in atteggiamenti intimi sul balcone della casa romana di Tony. Ma l'idillio dura poco.

L'addio definitivo

A maggio, quando la situazione del Covid sembra migliorare, Taylor Mega si fa vedere sempre più spesso da sola e le voci di una nuova crisi con Tony iniziano a circolare in rete. L’influencer e il trapper romano, però, non rilasciano dichiarazioni. È Taylor a confermare la fine della relazione a febbraio 2021, quando i due sono ormai lontani da tempo. Da Dubai, dove si trova in vacanza, Mega risponde alle domande dei fan, chiarendo che con Tony è definitivamente finita: " Pensavo fosse stato chiarito ormai, ma visto che me lo chiedete da settimane, ecco la mia risposta. Alcune storie finiscono. Nutro comunque un grande affetto e rispetto. Sono felice per i bellissimi ricordi e le cose positive che mi rimarranno" .

I motivi della rottura

I motivi dell’addio sono rimasti privati per lungo tempo, solo di recente Taylor Mega ha spiegato: " Ci sono stati molti tira e molla. Vorrei una persona che pensa di più a farmi stare bene. Due egoisti non stanno bene insieme, ma l’ho davvero amato".

"Quando l'ho tradita, ho pianto confessando il tradimento perché sapevo che sarebbe stata la fine del nostro rapporto"

A spiegare il vero motivo della rottura è stato per il trapper:. Oggi Tony Effe è fidanzato con Giulia De Lellis, mentre Taylor Mega è single.