Ecco i paesi in finale all'Eurovision 2024 e la scaletta della seconda serata

In attesa di vedere la vincitrice del Festival di Sanremo - e si spera anche di questa Edizione dell'Eurovision Song Contest 2024 - Angelina Mango che salirà sul palco della Malmö Arena giovedì sera 9 maggio, nella prima semifinale andata in onda ieri, tanti sono stati i Paesi che hanno detto addio alla competizione e altrettanti che invece vedremo nell'attesissima finale di sabato.

L'Italia direttamente in finale

A differenza dei tanti Paesi che hanno partecipato in gara a cominciare dalla femifinale di ieri sera, l'Italia con Angelina Mango, andrà direttamente in finale perchè parte dei "Big Five", (Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Spagna) ovvero i paesi che hanno creato l'Eurovision, più la Svezia, vincitrice l'anno scorso con Loreen e quindi quest'anno paese ospitante. L'esibizione di giovedì sera di Angelina Mango, che da voci di corridoio lascerà a bocca aperta, sarà quindi solo un modo per presentarla, la gara vera e propria per lei e per tutti i finalisti ci sarà poi sabato.

I primi semifinalisti

Nella prima serata, commentata in diretta su Rai 2 da Gabriele Corsi del Trio Medusa e da Mara Maionchi, 18 sono stati gli artisti che hanno partecipato. Di questi, solo 15 in gara perché gli altri 3 - il britannico Olly Alexander con Dizzy il tedesco Isaak con la sua Always on the Run e gli svedesi Markus & Martinus con Unforgettable - fanno parte dei Big Five. Dopo la votazione solo 10 hanno avuto accesso direttamente alla finale. Ecco quali:

• Lussemburgo - Tali con Fighter

• Lituania - Sylvester Belt con Luktelk

• Serbia - Teya Dora con Remonda

• Ucraina - Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

• Portogallo - Iolanda con Grito

• Cipro - Silia Kapsis con Liar

• Irlanda - Bambie Thug con Doomsday Blue

• Croazia - Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

• Slovenia - Raiven con Veronika

• Finlandia - Windows95Man con No Rules!

La scaletta delle esibizioni di giovedì

Giovedì 9 maggio andrà in scena la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest che potrà essere seguita sempre su Rai 2, questa la scaletta:

Malta, Sarah Bonnici – “Loop”

Albania, Besa – “Titan”

Grecia, Marina Satti – “Zari”

Svizzera, Nemo – “The code”

Cechia, Aiko – “Pedestal”

Francia, Slimane – “Mon amour” (già in finale)

Austria, Kaleen – “We will rave”

Danimarca, Saba – “Sand”

Armenia, Ladaniva – “Jako”

Lettonia, Dons – “Hollow”

Spagna, Nebulossa – “Zorra” (già in finale)

San Marino, Megara -“11:11”

Georgia, Nutsa – “Firefighter”

Belgio, Mustii – “Before the party’s over”

Estonia, 5Miinust & Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Italia, Angelina Mango – “La noia” (già in finale)

Israele, Eden Golan – “Hurricane”

Norvegia, Gåte – “Ulveham”

Paesi Bassi, Joost Klein – “Europapa”