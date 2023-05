Elodie, Blanco, Pausini e gli altri: i big della musica per la Romagna al concertone di Campovolo

La Romagna chiama le star rispondo. I grandi nomi della musica italiana hanno deciso di partecipare al grande concerto-evento "Italia Loves Romagna" per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione, che ha devastato il territorio romagnolo negli scorsi giorni. Blanco, Elodie, Elisa, Ligabue sono solo alcuni dei nomi di artisti che hanno detto "sì" al concertone, che si terrà il prossimo 24 giugno 2023 alla RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia.

L'evento, nato con il supporto del ministero della Cultura, ha un doppio obiettivo: " Raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell'estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare uno splendido territorio a risollevarsi ". Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. L'annuncio arriva a pochi giorni dalla notizia di un altro concerto organizzato dai comuni colpiti dall'alluvione - il "Music Valley – Romagna Mia Live Charity Concert" - confermato per il 5 agosto all'autodromo di Imola alla presenza, tra gli altri, di Laura Pausini e Samuele Bersani.

Undici anni fa l'Emilia

Non è la prima volta che cantanti e artisti si riuniscono nel segno della solidarietà per aiutare le popolazioni colpite da eventi imprevisti. Il 22 settembre 2012 quattordici big della musica italiana - tra i quali Biagio Antonacci, Baglioni, Jovanotti e Renato Zero - si dettero appuntamento a Campovolo per dare vita a uno show musicale senza precedenti per raccogliere fondi per i territori dell'Emilia devastati dal sisma. Oggi come undici anni fa, altri artisti hanno deciso di fare la loro parte per le popolazioni colpite dall'alluvione con il concertone "Italia Loves Romagna".

Gli artisti presenti il 24 giugno

Al maxi concerto, che unirà artisti e pubblico in un momento di concreta solidarietà, saranno presenti Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro ma anche Max Pezzali, Salmo, Tananai, Laura Pausini e Zuccchero. Ma non è escluso che, nei prossimi giorni, altri grandi artisti si aggiungano alla già lunga lista di nomi. Per sostenere l'iniziativa e assistere allo show del 24 giugno è possibile acquistare i biglietti sui circuiti ufficiali Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster. La prevendita inizierà martedì 30 maggio alle ore 11 e artisti e organizzatori si aspettano un grande riscontro di generosità da parte del pubblico. Per l'occasione, gli organizzatori hanno aperto anche una pagina Instagram ufficiale dove sarà possibile avere ulteriori informazioni in vista dell'evento.