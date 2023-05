Eurovision 2023: chi sono i Tvorchi che rappresentano l'Ucraina

L'Eurovision song contest 2023 è nel segno dell'Ucraina. Il paese vincitore dell'ultima edizione del contest - che lo scorso anno vide trionfare la Kalush Orchestra - ha dovuto cedere lo scettro di organizzatore al Regno Unito a causa della guerra in corso, ma di fatto l'edizione 2023 porta i colori giallo-blu della bandiera ucraina. All'Esc italiano la Kalush Orchestra trionfò nel segno della pace e oggi, nell'edizione anglo-ucraina della competizione canora internazionale, il paese cerca di bissare il successo con i Tvorchi.

A rappresentare l'Ucraina all'Eurovision song contest di Liverpool è il duo elettropop conosciuto come Tvorchi, formato nel 2018 dal produttore Andrii Hutsuliak e dal cantante Jeffrey Kenny. I due artisti sono molto famosi nel loro paese di origine e hanno un curriculum discografico di tutto rispetto con quattro dischi pubblicati dal 2018 al 2021. Lo scorso dicembre, in occasione del Vidbir 2023 (una sorta di festival di Sanremo), i Tvorchi hanno conquistato il pubblico vincendo il concorso canoro ucraino, strappando così il pass per gli Eurovision. In quanto vincitori della passata edizione, i due artisti ucraini accedono direttamente alla finalissima in programma sabato 13 maggio, ma i bookmaker non li vedono tra i paesi favoriti alla vittoria.

Il "no" alla guerra dei Tvorchi