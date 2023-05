Eurovision 2023: chi sono i 5 paesi favoriti che potrebbero vincere

Chi vincerà l'Eurovision Song Contest 2023? Per i bookmaker la risposta è nelle quote, che da ore circolano in rete sulle varie piattaforme di scommesse. L'Italia e Marco Mengoni non sembrano godere dei favori degli scommettitori più incalliti, che danno per favoriti i tre paesi del Nord Europa, prima tra tutti la Svezia.

Favoriti per i bookmaker

Per quasi tutti i siti di scommesse, la cantante svedese Loreen, all'anagrafe Lorine Zineb Nora Talhaoui, potrebbe aggiudicarsi il titolo forte della vittoria già conquistata all'Eurovision nel 2012. Alla Liverpool Arena Loreen porterà il brano "Tattoo", che su Spotify ha già superato i 54milioni di ascolti e promette di incantare il pubblico presente al live. La seconda favorita è la Finlandia, che si presenta al concorso internazionale con il rapper Käärijä e la canzone "Cha Cha Cha", brano che fonde sonorità rap, musica elettronica, metal e schlager. L'artista finlandese è pronto a incendiare il palco della Liverpool Arena con un'esibizione sopra le righe, che potrebbe conquistare tutti come fecero i Maneskin a Rotterdam. Al terzo posto tra i favoriti alla vittoria si piazza l'Ucraina con il duo Tvorchi (che porta in gara il brano "Heart of Steel") mentre al quarto posto si trova la Norvegia rappresentata dall'italo-svedese Alessandra Mele e al quinto la Spagna con la cantante Blanca Paloma e la canzone "Eaea". Solo decimo per i bookmaker Marco Mengoni e la sua "Due vite".

Favoriti per gli ascolti sul web

La classifica dei possibili vincitori subisce significative variazioni, invece, guardando i brani più ascoltati sul canale Youtube ufficiale dell'Eurovision song contest e su Spotify. Al momento sul web le canzoni preferite, che hanno collezionato più view, sono "Queen of kings" della Norvegia, seguita da "Future lover" dell'Armenia, "Tattoo" della Svezia, "Cha cha cha" della Finlandia e "Unicorn" di Israele. Solo tredicesimo su Youtube Marco Mengoni con "Due Vite". L'Italia potrebbe compiere un vero e proprio ribaltone dei pronostici se si guardano gli ascolti su Spotify. "Due vite", il brano con il quale l'artista italiano ha trionfato al festival di Sanremo, è il secondo più ascoltato tra tutti i brani in gara all'Eurovision sulla piattaforma Spotify. Prima rimane, invece, la Svezia con Loreen, mentre terza si piazza la Norvegia con Alessandra Mele. Per conoscere il nome del paese vincitore bisognerà attendere la finalissima in programma sabato 13 maggio (in diretta su Rai Uno dalle ore 20:30).