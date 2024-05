Eurovision, squalificata l'Olanda. Il cantante Joost Klein sotto inchiesta, ecco il motivo

Mancano poche ore alla finale dell'Eurovision Song Contest 2024, e non mancano i colpi di scena. L'Italia è al centro di una polemica dopo che la Rai ha pubblicato per errore dopo la seconda semifinale, una grafica che mostrava i risultati del televoto, cosa vietata dal regolamento. Ma nelle ultime ore a tenere banco è l'Olanda il cui cantante Joost Klein è stato eliminato dalla kermesse musicale e stasera non canterà.

I motivi

Venerdì non si era esibito in due prove generali e l'organizzatore del concorso, la European Broadcasting Union, aveva spiegato che stava indagando un un "incidente" occorso nel backstage tra il cantante e una delle organizzatrici dello spettacolo. Per questo: "N on sarebbe stato opportuno che il cantante partecipasse alla gara fino a che le indagini non fossero terminate ".

Le voci di corridoio raccontano che l'"incidente" fosse legato alla delegazione israeliana, anche se non " ha coinvolto nessun artista o membro della delegazione ", hanno specificato alle voci gli organizzatori, e sulla vicenda viene tenuto il più stretto riserbo. Ma gli indizi ci sono, e anche parecchi.

I media Olandesi e quelli internazionali

I media olandesi riferiscono che Klein era presente alla parata delle bandiere e i suoi oggetti di scena erano già pronti sul palco per le prove. Il cantante sarebbe dovuto essere il quinto in scaletta, subito dopo il Lussemburgo, ma sul palco non è mai salito. Le prove sono proseguite quindi con sesta, settima e ottava esibizione in programma, e cioè Israele, Lituania e Spagna. Alla fine della semifinale di giovedì, il 26enne sembrava aver rifiutato di essere affiancato alla concorrente israeliana Eden Golan, coprendosi il volto diverse volte con una bandiera olandese.

Ovviamente si tratta al momento di speculazioni non confermate da nessuna fonte, come quella che racconta invece che il cantante avrebbe voluto fare una dichiarazione sul palco e che questa sia stata rifiutata dall'organizzazione alle prese anche con molte manifestazioni in città contro la partecipazione di Israele alla gara.

L'intervento di Angelina Mango

La nostra Angelina Mango, una delle favorite questa sera in gara, in maniera super partes è stata protagonista di un gesto riportato poi da tutti i media internazionale. Entrando nel media center dell'Eurovision venerdì ha intonato la canzone "Imagine" di John Lennon mentre dozzine di giornalisti si sono riuniti attorno a lei. Ha poi esortato le persone e i partecipanti a non escludere la “comunità d’amore” che è l’Eurovision. “ Ciò che sta accadendo nel mondo oggi e in diversi luoghi sta traumatizzando tutti - ha poi dichiarato all'Associated Press - Quello che guarisce davvero è l'amore ".

Parole di pace molto apprezzata da tutti.