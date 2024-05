Eurovision 2024, Paesi in finale, scaletta e dove vederlo

L'Eurovision Song Contest 2024 entra nel vivo. Dalle due semifinali del 7 e 9 maggio sono usciti i ventisei Paesi che si contenderanno la vittoria nella serata finale, in programma sabato 11 maggio alle ore 20.40. Croazia, Svizzera, Italia e Ucraina sono i quattro paesi che, secondo i bookmakers, potrebbero classificarsi primi e aggiudicarsi l'edizione, che sta facendo discutere soprattutto per il caso Israele. L'evento, che si svolge in Svezia, ha sicuramente attirato l'attenzione del pubblico, che ha seguito con interesse le prime due serate e Angelina Mango è pronta a dare il massimo sul palco della Malmo Arena. "Mi sto divertendo e cerco di essere rilassata e concentrata perché prendo seriamente questo impegno", ha detto la giovane cantante italiana in una diretta con Warner Music: "Ma soprattutto voglio godermi questa esperienza, incontrare le persone e imparare di più".

Eurovision, la scaletta della finale

Subito dopo la seconda semifinale di giovedì 9 maggio, l'European Broadcasting Union - ente organizzatore dell'evento internazionale - ha reso noto l'ordine di esibizione dei ventisei Paesi finalisti, che calcheranno il palco della Malmo Arena nella serata conclusiva dell'Esc prevista per sabato 11 maggio. La Svezia aprirà la finalissima mentre a chiudere l'evento sarà l'Austria. L'Italia con Angelina Mango e "La Noia" si esibirà invece a metà serata, quindicesima in ordine di uscita. La performance di Angelina nella seconda semifinale è stata apprezzata, ma il termometro di come andrà la finale lo si avrà soltanto sabato sera. Di seguito la scaletta definitiva della serata.

Svezia

Ucraina

Germania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Israele

Lituania

Spagna

Estonia

Irlanda

Lettonia

Grecia

Regno Unito

Norvegia

Italia

Serbia

Finlandia

Portogallo

Armenia

Cipro

Svizzera

Slovenia

Croazia

Georgia

Francia

Austria

Eurovisione song contest, dove vederlo

La finalissima, che si svolgerà in diretta dalla Malmo Arena, sarà condotta da Petra Mede, celebre conduttrice svedese insieme all'attrice Malin Akerman. Lo show sarà visibile su RaiUno con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi a partire dalle ore 20.40. La finalissima sarà visibile inoltre sulla pagina ufficiale YouTube dell'Eurovision Song Contest (in lingua inglese) e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Chi non potrà sedersi davanti a un televisore o a un pc, potrà comunque seguire la finale dell'Eurovision 2024 attraverso Rai Radio 2 con la diretta di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.