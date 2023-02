Il "giallo" della super ospite a Sanremo: ecco il toto nomi

Quasi tutti i tasselli sono al loro posto: dopo l'annuncio ufficiale da parte di Amadeus che ha confermato la presenza dei Depeche Mode che 33 anni dopo tornano sul palco dell'Ariston per la serata conclusiva del Festival il prossimo 11 febbraio, manca soltanto un piccolo ma pezzetto del puzzle di questa edizione 2023: quale sarà l'ospite donna, internazionale ma di origini italiane, di cui Fiorello ha recentemente fatto lo spoiler?

"Non è Lady Gaga"

A "Viva Radio 2", infatti, l'amico fraterno di Amadeus ha affermato quanto avrebbe dovuto dire il conduttore del Festival nell'ultima puntata di Domenica In ma che in realtà non ha mai rivelato. " Ci sarà come ospite un'artista internazionale, donna, di origini italiane. E non è Lady Gaga". All'inizio del kermesse mancano soltanto poco più di 120 ore e la curiosità tra addetti ai lavori e non aumenta sempre di più. Gli indizi per provare a costruire alcune ipotesi, però, ci sono tutti: donna, conosciuta a livello internazionale e di origini italiane. La serata in questione è la penultima, quella di venerdì 10 febbraio dedicata alla cover e con questo "tassello" ancora da riempire.

Il toto nomi

Non è detto, però, che non sia proprio la camaleontica cantante che all'anagrafe si chiama Stefani Joanne Angelina Germanotta a mandare in delirio il pubblico in sala e da casa. Tralasciando Lady Gaga, nelle ultime ore salgono le quotazioni per Carla Bruni già nominata nelle indiscrezioni dei giorni scorsi date da Il Giornale e non tramonta nemmeno l'idea di Madonna che da poco ha annunciato il suo tour mondiale chiamato "The Celebration" che prenderà il via la prossima estate e toccherà l'Italia con due tappe a Milano il 23 e 25 novembre 2023 al Mediolanum Forum.

Molto gettonata l'ipotesi che conduce ad Ariana Grande, cantautrice e attrice statunitense di origini italianissime visto che i suoi bisnonni paterni si chiamavano Antonio Grande e Filomena Venditti che nel 1912 emigrarano negli Usa da un piccolo paese in Molise, Gildone. Sempre americana ma con origini del Belpaese è Alicia Keys, nata il 25 gennaio del 1982 da Teresa Augello, madre con origini del Sud Italia mentre il papà è uno steward afro-americano. Nel toto-nomi della super ospite internazionale c'è anche quello di Gwen Stefani, cantautrice e volto tv molto conosciuto negli Usa e figlia di Dennis Stefani, dirigente della casa automobilistica Yamaha, di ovvie origini italiane: la madre, invece, ha origini irlandesi-scozzesi. Un po' meno quotata ma non per questo fuori dai giochi è la cantautrice Laura Pergolizzi: conosciuta come LP, nome e cognome non mentono anche se è nata a Long Island. I nonni materni erano napoletani mentre il nonno paterno aveva origini palermitane.

Come si può vedere, i nomi papabili sono almeno sette ma non è escluso che ci sia la super sorpresa con qualche altro nome segretissimo e inaspettato che calcherà il palco dell'Ariston tra poco più di una settimana.