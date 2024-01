Grave lutto per Umberto Tozzi, morto il fratello Franco

Se n'è andato all'età di 79 anni Franco Tozzi, fratello del cantante Umberto, musicista di successo soprattutto negli anni '60. Umberto diventato poi uno dei cantanti italiani più amati, aveva iniziato proprio con lui come chitarrista, nella band dei Kansas. " Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace Franco ", ha scritto Umberto Tozzi sulla sua pagina Facebook per salutare l'amato fratello.

La sua carriera

Nato a Rodi Garganico il 26 marzo 1944, era arrivato a Torino con la famiglia negli anni '60. Aveva cominciato a lavorare allo stabilimento della Lancia di Chivasso per poi lasciare "il posto fisso" per inseguire il suo sogno di fare musica. Nel 1964 vince al "Festival di Castrocaro" con il brano "Due case, due finestre" e nel 1965 partecipa di diritto al "Festival di Sanremo" in coppia con Johnny Tillotson poi ad "Un disco per l'estate" dove si classifica al 2º posto, dietro a Orietta Berti, con quella che diventò la sua canzone più famosa, "I tuoi occhi verdi", che vendette l'incredibile cifra di 800 mila copie.

Arriva poi la chiamata per il servizio militare che lo mette in pausa con la musica ma non nella vita privata, visto che il 26 agosto 1965 sposa la ballerina Carmen Novelli nella parrocchia della "Madonna delle Rose" di Torino (deceduta a Busca il 3 luglio 2023) con il bassista Mario Scotti come testimone.

Nel 1966 torna al "Festival di Sanremo" in coppia con Bobby Vinton con la canzone "Io non posso crederti", per poi partecipare a varie edizioni di "Un disco per l'estate". Fonda poi il gruppo dei Kansas, dove alla chitarra c'è suo fratello Umberto che lo seguirà anche nei live fino al 1975. Fu lui, infatti, il primo in famiglia a dedicarsi alla musica per cui nutriva una passione enorme. Nella sua carriera ha pubblicato decine di singoli e cinque album. Dopo un periodo di lontananza dalle scene, torna nel 1995 con l'album "Ecco Perché", la cui canzone omonima venne scritta per lui proprio da Umberto Tozzi.

I 50 anni di attività

Nel 2016 per festeggiare i 50 anni di carriera, pubblica l'EP Cinquanta, che oltre ai suoi grandi successi contiene anche due nuove canzoni. Nel 2018 partecipa alla trasmissione "MilleVoci "e sempre nello stesso anno, nasce insieme all'autore di liriche Ermanno Capelli per la composizione dei testi, il tastierista e compositore di musiche Riccardo Lasero e Manuel Marzano alla chitarra e co-compositore e lui alla voce, il "Team Tozzi".

Nel luglio 2018 esce su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo, "Anna Anna". Il 7 febbraio 2019 viene pubblicato "I pazzi siete voi", proposta dal Team dell'artista per il 69º Festival di Sanremo 2019, ma il brano non viene ammesso alla gara. Gli ultimi anni della sua vita li ha passati in maniera molto riservata. Moltissimi i commenti e le frasi di condoglianze arrivate oggi sui suoi social.