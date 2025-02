“Hai visto che lungo? Tutto proporzionato”. Elettra Lamborghini imbarazza Conti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il momento trash della 75esima edizione del festival di Sanremo porta la firma di Elettra Lamborghini. La cantante è stata co-conduttrice della terza serata al fianco di Miriam Leone e Katia Follesa e ha tenuto il palco senza sbavature né eccessi, almeno fino alla fine della puntata quando si è resa protagonista di un siparietto trash con il marito Afrojack, presente in platea, e Carlo Conti.

Prima della finale delle Nuove Proposte, il direttore artistico ha chiamato sul palco le sue tre co-conduttrice e ha inscenato uno stacchetto sull’uomo ideale, facendo una serie di domande sulle caratteristiche dell’uomo perfetto, che sarebbero state poi rielaborate dall’Intelligenza Artificiale. Un momento divertente e leggero che è stato interrotto dalla Lamborghini, che ha confessato di avere già trovato l’uomo ideale nel marito, il disc jockey olandese Nick van de Wall, in arte AfroJack. Elettra ha preso per mano Conti e lo ha portato dal marito, che era seduto in prima fila accanto alla madre di Lamborghini, la signora Luisa e a quel punto si è lasciata sfuggire una serie di frasi a doppio senso che hanno messo in evidente imbarazzo Carlo Conti.

“ Io ce l’ho già il mio bel maschione, due metri e sedici! Guarda come è lungo” , ha detto la cantante e Conti ha provato a trattenerla: “No lungo non è bello da dire”. Ma Elettra ha insistito: “ E’ altissimo, tutto proporzionato ”. E a quel punto Conti è sbottato. “ Andiamo su, non voglio sapere, non mi interessa ”, ha tagliato corto il conduttore, mentre il pubblico commentava divertito. Come era prevedibile il siparietto trash è diventato virale sui social network. Già in avvio di serata Elettra Lamborghini aveva scherzato con Conti sulla sua abbronzatura.

Sono pronta ma ti devo dire una cosa, l'abito bianco è in tuo onore, perché voglio favorire la tua abbronzatura

Dopo avere sceso le scale dell'Ariston con un abito a sirena bianca illuminato da Swarovski aveva ironizzato: "".