I migliori meme della seconda serata di Sanremo

Il mondo del web, Twitter in particolare, è diventato un elemento imprescindibile per carpire il grado di apprezzamento del Festival di Sanremo da parte degli italiani. E i meme sono lo strumento ideale per catturare i momenti cruciali e più divertenti della kermesse musicale. La seconda serata partiva svantaggiata in quanto a engagement (difficile superare l'asticella fissata da Blanco, che con la sua furia distruttiva ha egemonizzato l'attenzione dei mematori la sera del 7 febbraio) e non ha aiutato un momentaneo down sia di Instagram che di Twitter durante l'esibizione dei Black Eyed Peas, ma non sono mancati i colpi di scena e, di conseguenza, le perle sfornate da Internet. Al centro dell'attenzione soprattutto lo show di Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Albano, seguito dal freestyle al vetriolo di Fedez e, più in generale, dagli artisti in gara.

Il trio vincente

Protagonista assoluto dell'ironia (ma anche dell'apprezzamento) dei social il trio composto da Morandi, Ranieri e Albano. Durante i 20 minuti in cui le tre icone della musica italiana hanno intrattenuto magistralmente il pubblico dell'Ariston, gli utenti di Twitter hanno potuto scatenare la loro immaginazione. Non sono mancati i riferimenti a Blanco, richiamato dalle "Rose rosse" di Massimo Ranieri, e alla prova canora di Albano.

massimo ranieri: rose rosse per te ho comprato stasera

blanco: #sanremo2023 pic.twitter.com/I4HU1C3zfu — Gianluca (@blinkhbdl) February 8, 2023

i miei due neuroni quando devo studiare #Sanremo2023 pic.twitter.com/D6XupfgAXq — scar ⊗ sanremo (@midnightsirko) February 8, 2023

L'urlo

Menzione speciale per "L'urlo" che ha letteralmente invaso Twitter. Il meme è nato in seguito all'esibizione "sgolata" di Aiello durante l'edizione del Festival di Sanremo del 2021 ed è stato progressivamente arricchito con tutti gli artisti passati per il palco dell'Ariston colpevoli di una performance troppo urlata. Dopo le ultime due serate hanno causato un affollamento preoccupante del quadro.

"L'urlo di Sanremo" in continuo aggiornamento presso Galleria degli Uffizi #Sanremo2023 pic.twitter.com/BjgBAGM9I8 — domyy | Sanremo era (@itsmedomy_) February 8, 2023

Fedez e il Codacons

Era inevitabile che un intervento a sorpresa come quello di Fedez, che ha sparato a zero contro alcuni ministri del Governo e contro il Codacons, mandasse in visibilio i mematori. Soprattutto alla luce della faida che va avanti da anni tra il rapper e l'associazione a tutela dei consumatori.

Gli artisti in gara

Gianni Morandi a fine Sanremo dopo tutti i cinque dati #Sanremo2023 pic.twitter.com/Rax0LFfYVs — ggiudicami (@iism2__) February 8, 2023

Forse non lo sapevate ma Checco dei Modà è il figlio degli Incredibili#Sanremo2023 pic.twitter.com/ikoxLR0Dso — The JackaL (@_the_jackal) February 8, 2023