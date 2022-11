I video, TikTok e il potere dei social: cosa c'è dietro il successo del brano Another Love

Chi l'ha detto che solo gli influencer fanno fortuna con i social network. Le piattaforme social possono essere un'importante vetrina anche per i cantanti, ma in questo caso le doti contano fino a un certo punto ("Povero Gabbiano" insegna) e una buona dose di fortuna è fondamentale. Della serie: se è virale è fatta. L'esempio? Tom Odell con la sua "Another love", brano strappalacrime pubblicato nel 2012, che ottenne un notevole successo all'epoca ma finì poi nel dimenticatoio. Riesumato da qualche utente su TikTok, la canzone è diventata un vero tormentone e oggi ha toccato quota un miliardo di streaming su Spotify.

La storia di Tom Odell

Il cantautore britannico Tom Odell esordisce sulla scena musicale nel 2012 proprio con "Another love", una canzone romantica in puro stile pop inglese inserita nell'EP di debutto "Songs from Another Love". Il singolo ottiene subito un notevole successo e si piazza nella top 10 della Uk Singles Chart inglese per diversi mesi. Il brano conquista anche le classifiche musicali di Paesi Bassi, Belgio e Irlanda e proietta Odell nell'olimpo degli artisti inglesi emergenti. Il primo album arriva otto mesi dopo il successo di "Another love" e da quel momento l'artista entra di diritto nella discografia inglese pubblicando altri tre progetti musicali, l'ultimo uscito il 28 ottobre scorso. Ma mentre promuoveva il suo nuovo album, Odell si è trovato a fare i conti con una inattesa popolarità per il brano scritto dieci anni prima.

"Another love" diventa virale

Inserita nei cataloghi musicali delle principali piattaforme social come tips per creare contenuti sempre diversi e creativi, "Another love" ha trovato una nuova vita a dieci anni di distanza dall'uscita. Tutto merito di alcuni video diventati virali su TikTok, che hanno diffuso a macchia d'olio il brano facendolo conoscere a milioni di persone, che a loro volta lo hanno utilizzato per altri contenuti. Così Tom Odell si è ritrovato in vetta alle classifiche (e ha visto lievitare il conto in banca) non con il nuovo album ma con un brano "datato" ma decisamente fortunato.

Su Spotify "Another love" ha toccato quota un miliardo di streaming, roba da fare invidia a mostri sacri della musica come i Nirvana, che hanno raggiunto il traguardo recentemente con "Smells like teen spirit". Su Youtube il video ufficiale dalla canzone è stato visualizzato da oltre mezzo miliardo di persone e a dieci anni di distanza dalla pubblicazione è ancora ben saldo nella top 100 dei video più visti al mondo. Il brano di Odell è diventato anche la colonna sonora della protesta delle donne iraniane contro l'uccisione di Masha Amini.