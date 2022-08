Katy Perry lancia pezzi di pizza sui fan. Il video scatena i social

C'è chi si è fatto una grossa risata e chi invece ha voluto leggerlo come un gesto di cattivo gusto. Ma intanto il video di Katy Perry, che lancia fette di pizza al suo pubblico, è diventato un vero e proprio fenomeno virale.

Su Twitter, la popolare piattaforma dedicata ai cinguettii, il filmato è in tendenza da ore e i fan stanno letteralmente impazzendo per il suo stravagante gesto. Il pubblico conosce bene la passione della popstar per il buon cibo non solo quando si tratta di mangiarlo. Nel 2014 Katy Perry si presentò a una festa vestita con una tuta-pizza e al Met Gala 2019 indossò un abito a forma di hamburgher per sfilare sul red carpet. Non è un caso, dunque, che Just Eat UK - il servizio online per l'acquisto e la consegna di pasti nel Regno Unito - l'abbia scelta come testimonial. Ma questa volta la cantante statunitense ha superato se stessa.

In questi giorni Katy Perry si trova a Las Vegas per alcuni concerti, ma lontano dal palco si diverte a frequentare club e locali. Ospite di uno dei più esclusivi nightclub della città del divertimento, la compagna di Orlando Bloom ha deciso di premiare i suoi fan con delle spesse fette di pizza. Ma invece di servirle a chi si trovava di fronte alla console, dove metteva i dischi insieme al dj, ha preferito lanciarle direttamente sulla folla.

Il video, che immortala la popstar mentre lancia tranci di pizza come fossero frisbee, con e senza piatto di plastica, ha scatenato letteralmente il web: " Katy che lancia pizza: icona", "Immagina Katy Perry che ti lancia la pizza in faccia??? Un sogno!", "Sabato vedremo Katy Perry in concerto. Se non ci lancia la pizza chiedo il rimborso ". Il filmato è stato ricondiviso migliaia di volte sul web, diventando un meme. Ma c'è anche chi ha voluto polemizzare su quanto accaduto a Las Vegas: " Che spreco, pensare che c'è gente che nn ha da mangiare", "Poi c'è gente che muore di fame", "Vaiiiiiiii, la gente che muore di fame. E la fenomena lancia da mangiare" . I commenti di disapprovazione sono arrivati principalmente dal pubblico italiano, che ha commentato severamente il video pubblicato su alcune popolari pagine Instagram.