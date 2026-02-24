L'hotel segreto, le noci pecan, l'incontro con Kabir Bedi: Can Yaman strega Sanremo

Tra gli ospiti più attesi della prima serata del Festival che alzerà il sipario stasera, 24 febbraio, c’è Can Yaman, chiamato a misurarsi per la prima volta con la conduzione live sul palco del Teatro Ariston. Ma più delle luci della ribalta, a far parlare sono stati i dettagli, a cominciare dall’hotel “segreto”, le richieste minimaliste nel camerino e un incontro simbolico con chi, cinquant’anni fa, ha vestito per primo i panni della Tigre della Malesia.

Le richieste (minimal) del divo

Altro che capricci da star internazionale. Secondo quanto riferito da fonti vicine al suo entourage, le richieste di Can Yaman per la permanenza sanremese sono state essenziali, noci pecan, acqua e caffè. Una lista spartana, lontana anni luce dalle eccentricità di alcune celebrità del passato. Nessuna pretesa stravagante, nessuna esigenza fuori dal comune. Solo ciò che serve per affrontare con concentrazione una prova importante, la conduzione di uno degli eventi televisivi più seguiti d’Italia.

Per l’attore turco, infatti, si tratta del debutto assoluto alla guida di un grande show in diretta. E Sanremo non è un palco qualsiasi, è un banco di prova dove ogni parola, ogni gesto, ogni look viene passato al microscopio da pubblico e social.

L’hotel segreto (poi svelato)

Se le richieste sono state semplici, più delicata è stata la questione dell’alloggio. L’attore ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla struttura scelta, per evitare l’assalto dei fan nei giorni del Festival. A rivelare la location è stata l’Adnkronos: Can Yaman dovrebbe soggiorna al Grand Hotel del Mare, elegante struttura a Bordighera, lontana dal centro di Sanremo e dal caos dell’Ariston.

Una decisione strategica, pensata per garantire tranquillità e privacy. L’attore è arrivato in Riviera nella tarda serata di ieri, atterrando a Nizza con un volo proveniente da Madrid, dove era impegnato sul set della serie spagnola El laberinto de las mariposas, per poi raggiungere discretamente la Liguria.

Non è la prima volta che l’affetto travolgente delle fan crea situazioni difficili da gestire, celebre l’assembramento davanti a un hotel romano in pieno periodo Covid. Anche per questo, la scelta di una sistemazione defilata appare tutt’altro che casuale.

“Sì sono single”

L’arrivo a Sanremo è stato anche l’occasione per svelare un dettaglio che tutte le fan aspettavano di conoscere, dopo la fine della relazione con la dj Sara Bluma. Alla domanda diretta sulla sua situazione sentimentale, l’attore ha risposto con un sorriso: “No, no, sono single, perché, hai suggerimenti per me?”. A chiudere il siparietto è intervenuto Carlo Conti, che ha precisato con ironia di essere sposato, ricevendo la pronta replica divertita di Yaman: “Mi dispiace Carlo”.

L’incontro tra le due Tigri della Malesia

La prima serata del Festival regalerà anche un momento simbolico, l’incontro tra due interpreti di Sandokan. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti: “Stasera a Sanremo ci sarà il confronto dei due Sandokan, una carrambata dopo 50 anni perché finalmente con Can Yaman ci sarà Kabir Bedi”.

L’attore indiano, protagonista dello storico sceneggiato diretto da Sergio Sollima nel 1976, torna così a celebrare mezzo secolo dalla prima messa in onda di Sandokan. Sul palco dell’Ariston si ritrovano quindi due epoche televisive, da una parte il volto iconico che fece innamorare l’Italia negli anni Settanta, dall’altra l’interprete del remake Rai che ha rilanciato il personaggio.

Il post “segreto” di Kabir Bedi

Alla vigilia del Festival, Kabir Bedi aveva pubblicato una story enigmatica sui social: “Siamo in missione segreta, in una città segreta, per un evento segreto”.

Con la scritta “Where am I?” e un indizio, dall’Europa, tra Francia e Italia, vicino al confine. Un modo per stuzzicare la curiosità dei fan prima dell’annuncio ufficiale della sua presenza a Sanremo, poi confermata.