Sanremo 2026, la scaletta e gli ospiti: tutto il progamma della prima serata

Il Festival di Sanremo è pronto finalmente ad aprire i battenti. L'appuntamento è alle 20.40 circa di questa sera, su Rai 1, quando il direttore artistico Carlo Conti darà il via alla kermesse canora in diretta dal Teatro Ariston. Al suo fianco, in qualità di co-conduttrice ci sarà Laura Pausini, reduce dall'esibizione alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Laura Pausini che, solo qualche giorno fa, ha condiviso un post in cui dava voce al suo entusiasmo per questa nuova sfida lavorativa, fatta anche in memoria dello storico conduttore di Sanremo, Pippo Baudo, che questa sera verrà ricordato con un omaggio più che doveroso. La prima cantante a salire sul palco e a inaugurare così questa edizione del Festival di Sanremo sarà Arisa, più che mai determinata a dimostrare il proprio talento, con la speranza di poter esportare la sua musica all'estero. Con Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà il conduttore ospite: si tratta dell'amatissimo attore turco Can Yaman, che solo qualche mese fa è stato protagonista della serie remake Sandokan.
Gli ospiti della prima serata
Come ogni anno la competizione canora avrà dei momenti di pausa, caratterizzati dalla presenza di ospiti che si alterneranno sopra il palco dell'Ariston o in altri luoghi del Festival di Sanremo. Il superospite della prima serata sarà Tiziano Ferro che torna a Sanremo a sei anni di distanza dal suo medley fatto sotto la conduzione di Baglioni. Reduce dal divorzio da Allen, con cui ha due figli, il cantante originario di Latina è pronto a emozionare e a far divertire il pubblico, con le canzoni del suo repertorio e del suo nuovo album, dal titolo Sono un grande. Altra ospite sarà Gaia, che si esibirà dal Suzuki Stage di Piazza Colombo. Grande attesa anche per Max Pezzali, che sarà presente per tutte e cinque le serate e si esibirà dal palco della nave da crociera Costa Toscano. Con tutti e 30 i big che dovranno esibirsi sul palco dell'Ariston e gli ospiti attesi, la prima puntata del Festival di Sanremo dovrebbe chiudersi intorno all'una e venticinque del mattino, considerando anche la grande attenzione che Carlo Conti rivolge al rispetto dei tempi.
La scaletta definitiva della prima serata
Di seguito la lista dei 30 cantanti in gara in ordine di esibizione a partire dalle 20.40 circa, sia su Rai 1 e, in streaming, su RaiPlay.
Arisa - Magica favola
Bambole di Pezza - Resta con me
Chiello - Ti penso sempre
Dargen D’Amico - AI AI
Ditonellapiaga - Che fastidio!
Eddie Brock - Avvoltoi
Elettra Lamborghini - Voilà
Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
Ermal Meta - Stella stellina
Fedez & Masini - Male necessario
Francesco Renga - Il meglio di me
Fulminacci - Stupida sfortuna
J-Ax - Italia starter pack
LDA e AKA7evenn - Poesie clandestine
Leo Gassmann - Naturale
Levante - Sei tu
Luchè - Labirinto
Malika Ayane - Animali notturni
Mara Sattei - Le cose che non sai di me
Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta
Michele Bravi - Prima o poi
Nayt - Prima che
Patty Pravo - Opera
Raf - Ora e per sempre
Sal Da Vinci - Per sempre sì
Samurai Jay - Ossessione
Sayf - Tu mi piaci tanto
Serena Brancale - Qui con me
Tommaso Paradiso - I Romantici
Tredici Pietro - Uomo che cade