Sanremo 2026, la scaletta e gli ospiti: tutto il progamma della prima serata

Il Festival di Sanremo è pronto finalmente ad aprire i battenti. L'appuntamento è alle 20.40 circa di questa sera, su Rai 1, quando il direttore artistico Carlo Conti darà il via alla kermesse canora in diretta dal Teatro Ariston. Al suo fianco, in qualità di co-conduttrice ci sarà Laura Pausini, reduce dall'esibizione alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Laura Pausini che, solo qualche giorno fa, ha condiviso un post in cui dava voce al suo entusiasmo per questa nuova sfida lavorativa, fatta anche in memoria dello storico conduttore di Sanremo, Pippo Baudo, che questa sera verrà ricordato con un omaggio più che doveroso. La prima cantante a salire sul palco e a inaugurare così questa edizione del Festival di Sanremo sarà Arisa, più che mai determinata a dimostrare il proprio talento, con la speranza di poter esportare la sua musica all'estero. Con Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà il conduttore ospite: si tratta dell'amatissimo attore turco Can Yaman, che solo qualche mese fa è stato protagonista della serie remake Sandokan.

Gli ospiti della prima serata

Come ogni anno la competizione canora avrà dei momenti di pausa, caratterizzati dalla presenza di ospiti che si alterneranno sopra il palco dell'Ariston o in altri luoghi del Festival di Sanremo. Il superospite della prima serata sarà Tiziano Ferro che torna a Sanremo a sei anni di distanza dal suo medley fatto sotto la conduzione di Baglioni. Reduce dal divorzio da Allen, con cui ha due figli, il cantante originario di Latina è pronto a emozionare e a far divertire il pubblico, con le canzoni del suo repertorio e del suo nuovo album, dal titolo Sono un grande. Altra ospite sarà Gaia, che si esibirà dal Suzuki Stage di Piazza Colombo. Grande attesa anche per Max Pezzali, che sarà presente per tutte e cinque le serate e si esibirà dal palco della nave da crociera Costa Toscano. Con tutti e 30 i big che dovranno esibirsi sul palco dell'Ariston e gli ospiti attesi, la prima puntata del Festival di Sanremo dovrebbe chiudersi intorno all'una e venticinque del mattino, considerando anche la grande attenzione che Carlo Conti rivolge al rispetto dei tempi.

La scaletta definitiva della prima serata

Di seguito la lista dei 30 cantanti in gara in ordine di esibizione a partire dalle 20.40 circa, sia su Rai 1 e, in streaming, su RaiPlay.

Arisa - Magica favola

Bambole di Pezza - Resta con me

Chiello - Ti penso sempre

Dargen D’Amico - AI AI

Ditonellapiaga - Che fastidio!

Eddie Brock - Avvoltoi

Elettra Lamborghini - Voilà

Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

Ermal Meta - Stella stellina

Fedez & Masini - Male necessario

Francesco Renga - Il meglio di me

Fulminacci - Stupida sfortuna

J-Ax - Italia starter pack

LDA e AKA7evenn - Poesie clandestine

Leo Gassmann - Naturale

Levante - Sei tu

Luchè - Labirinto

Malika Ayane - Animali notturni

Mara Sattei - Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta

Michele Bravi - Prima o poi

Nayt - Prima che

Patty Pravo - Opera

Raf - Ora e per sempre

Sal Da Vinci - Per sempre sì

Samurai Jay - Ossessione

Sayf - Tu mi piaci tanto

Serena Brancale - Qui con me

Tommaso Paradiso - I Romantici

Tredici Pietro - Uomo che cade