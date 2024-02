La lite, le lezioni di Barone, le voci sull'addio: Il Volo verso la separazione?

È il panico tra i fan del trio lirico Il Volo. La lite avvenuta in diretta a Radio Number One tra Piero Barone e Gianluca Ginoble negli scorsi giorni ha dato il via a una girandola di indiscrezioni, che vorrebbero il gruppo ai ferri corti. Come se questo non bastasse, il settimanale Chi ha diffuso un'indiscrezione che riguarda uno dei componenti del gruppo, che da tempo starebbe prendendo lezioni da solista.

Il Volo, dal 2009 a oggi

Il trio, composto da due tenori e un baritono (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble) è nato nel 2009 come un progetto innovativo per la scena musicale italiana. Grazie alla loro bravura, poi, i tre cantanti lirici sono riusciti a esportare nel mondo la loro musica, diventando famosi a livello internazionale. Al recente festival di Sanremo Il Volo si sono presentati con un pezzo potente, "Capolavoro", che è anche il titolo del loro nuovo album che li porterà in giro per il mondo nel loro world tour. Nel loro curriculum ci sono tredici album, un docufilm, dodici tournée, decine di riconoscimenti e premi e persino la vittoria di Sanremo, nel 2015. Ma l'ospitata a Radio Number One, però, ha gettato ombre sul futuro artistico del trio.

La lite in diretta radiofonica

Durante l'intervista, alla quale hanno preso parte solo Barone e Ginoble, tra i due c'è stato qualche screzio e nel finale di puntata Piero Barone ha replicato duramente al collega, che parlava a nome di tutti e tre. "Mi son rotto un po' le scatole, ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro? Vuoi essere altro? Continua a essere altro, non parlare per me", ha sbottato l'artista come se sentisse il peso di essere parte di un gruppo e la sua individualità non venisse riconosciuta. I fan più assidui hanno liquidato l'episodio come una semplice incomprensione, ma per gli addetti ai lavori dietro allo sfogo di Barone ci sarebbe altro.

Il Volo si scioglie? L'indiscrezione

Nel numero in edicola il settimanale Chi ha svelato cosa c'è dietro al caso che riguarda Il Volo e sta scuotendo il web. "In realtà Piero Barone da tempo sta prendendo lezioni private per un futuro da solista. Ma questo senza che il gruppo si divida", precisa il settimanale. Insomma, il tenore potrebbe essere arrivato a un punto di svolta della sua carriera a quindici anni esatti dall'esordio sulla scena musicale al fianco dei due colleghi. Al momento cosa succederà non è chiaro, in ballo c'è la promozione del disco e il tour che partirà a breve. Ma intanto c'è chi, tra i fan più assidui, si augura che si tratti solo di incomprensioni passeggere.