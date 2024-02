"Jalisse all'Ariston", ma al Tg1 ci sono i cartonati: cosa è successo con Fiorello

Dopo 27 anni di assenza i Jalisse potrebbero ritornare sul palco del teatro Ariston. Al momento a Sanremo si sono viste solo le sagome di Fabio Ricci e Alessandra Drusian, il popolare duo canoro che vinse il festival di Sanremo nel 1997 con il brano "Fiumi di parole". La gag è andata in onda alla fine del Tg1 delle 20 poco prima dell'inizio della quarta serata del Festival. Protagonista il solito Fiorello che, intervistato dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti dal balconcino di fronte all'Ariston, ha scherzato sulle voci di una possibile sorpresa nella serata dei duetti.

"Gira una falsa notizia, che i Jalisse stasera saranno all'Ariston", ha esordito lo showman siciliano, mostrando poi le sagome dei due artisti che, alla richiesta di esibirsi, hanno iniziato a cantare "Fiumi di Parole" ma senza mai mostrarsi in video. Di fatto si tratta della conferma che i Jalisse sono a Sanremo ma se saliranno sul palco non è chiaro. Secondo qualcuno i due coniugi, che anche quest'anno sono stati scartati dalla gara, potrebbero essere ospiti di Rosario Fiorello all'Aristonello, nel glass posizionato all'esterno del teatro di Sanremo. Secondo altri, Amadeus avrebbe accettato di farli salire sul palco che ventisette anni fa li vide trionfare.

In conferenza stampa Amadeus si è tirato fuori dalla vicenda, sostenendo di non essere a conoscenza del loro arrivo né tanto meno di un'esibizione live all'Ariston. "Io non ne so nulla", ha detto il direttore artistico di Sanremo, rispondendo a una domanda sulla loro presenza alla quarta serata. Ma Lorella Cuccarini si è lasciata sfuggire una strana affermazione, che incuriosisce: "Io pensavo ci fossero ma domani". Sagome e voci sono al momento le uniche piste che i fan della coppia seguono per sperare che il duo canoro salga davvero sul palco di Sanremo ventisette anni dopo il trionfo.

Sui social network, dove sono seguiti da 15mila follower, i Jalisse hanno fatto sapere di essere presenti a Sanremo e il post dell'annuncio - "Dopo 27 lunghi anni, l’attesa è finita" - ha letteralmente scatenato i fan. Le ragioni dell'arrivo in Riviera potrebbero essere legate a una sponsorizzazione, ma c'è chi spera che Fiorello sia riuscito nel colpaccio di riportarli sul palco dove fecero un pezzo di storia del festival della canzone italiana