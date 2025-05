Lutto per Vasco Rossi. La dedica social "E poi ci troveremo come le star..."

Il mondo della musica e delle radio piange la scomparsa di Sergio Silvestri. Lo speaker radiofonico si è spento all'età di 73 anni. A darne notizia è stato l'amico Vasco Rossi che con Silvestri ha lavorato per molti anni. Sergio era infatti uno degli storici collaboratori del Blasco e proprio con lui aveva lavorato al testo e alla musica di uno dei successi più conosciuti ed apprezzati del rocker "La Strega". Il cantautore ha scelto Instagram per dare l'ultimo saluto all'amico di una vita. " E poi ci troveremo come le star... Ciao Sergio... resterai sempre vivo nel mio cuore" , ha scritto il Blasco sulla sua pagina, condividendo una foto di Silvestri.

Gli anni insieme in radio

Sergio Silvestri e Vasco si erano conosciuti a Modena, quando erano due ragazzi e frequentavano lo stesso collegio dei salesiani. Uniti dalla comune passione per la musica avevano iniziato a collaborare ancora prima che il Blasco ottenesse successo. Anni fa, ricordando il suo passato, il cantautore aveva detto dell'amico e collega: " L’unica cosa positiva di quegli anni a scuola a Modena erano quelle due ore alla settimana in cui suonavo la chitarra con il mio amico Sergio Silvestri nel teatrino del collegio" . La vera collaborazione era iniziata, però, anni dopo - intorno alla metà degli anni '70 - quando Silvestri si era presentato a Punto Radio, di cui Vasco era direttore, in cerca di un lavoro da speaker e Rossi gli affidò la sua prima trasmissione radiofonica. E fu grazie a Silvestri che il Blasco scoprì l'incredibile talento di Maurizio Solieri poi diventato il suo chitarrista.

La storia de "La Strega"

Nel segno della musica Sergio e Vasco intrecciarono le loro strade alla fine degli anni '70, quando Vasco stava realizzando il suo secondo EP e Silvestri gli propose alcune canzoni da lui scritte tra cui "La Strega". La storia di come nacque uno dei successi di Vasco è raccontata nel libro "Una vita spericolata in equilibrio sopra la follia": " Vasco stava mettendo a punto il materiale per il suo secondo LP e mi chiese se avevo qualche canzone da proporgli. Gliene feci ascoltare diverse, a lui piacque La Strega, aggiungendo però che nel testo c'erano alcune frasi che non gli andavano bene.

Così ci mettemmo a girare in macchina, di notte, per le vie di Bologna, e in meno di due ore modificò le parti che non gli piacevano, rendendola senza dubbio una canzone molto più efficiente". Era il 1979 e Vasco, modificando alcune frasi, portò al successo "La Strega" grazie alla penna di Silvestri.