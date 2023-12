Malore per Patti Smith: la cantante ricoverata in ospedale. Annullato il live di Bologna

Preoccupano le condizioni di salute di Patti Smith. La cantante americana è stata costretta ad annullare il concerto al teatro Duse di Bologna - in programma il 12 dicembre - a causa di un malore ed è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti. L'artista si trova in Italia per una serie di concerti live acustici nell'ambito della tournée nazionale "A tour of Italian Days", ma dopo una visita di piacere a Siena si è sentita male e ha dovuto annullare il concerto bolognese. " All'artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione ", hanno fatto sapere dal Duse ma tra i fan cresce la preoccupazione per la mancanza di notizie.

Il tour italiano

Da fine novembre Patti Smith è in Italia per una serie di concerti in giro per la penisola. Dopo Matera, Napoli e Ancona, l'artista americana aveva fatto tappa in Toscana - a Siena - esibendosi in Duomo. Su Instagram la Smith aveva documentato le sue giornate italiane con foto suggestive delle città visitate e al borgo toscano aveva dedicato parole bellissime. "Questa è Siena di notte. Un mistero di storia, presente, energia tesa. Impossibile, abbracciabile Siena di notte", aveva scritto su Instagram un giorno fa prima di spostarsi a Bologna per un nuovo live, che però non c'è mai stato. Alla vigilia dello spettacolo, dopo avere rilasciato un’intervista in diretta a Radio Deejay, l'artista ha avuto un malore che l'ha costretta ad annullare la serata.

Patti Smith, il malore: come sta

La dinamica di ciò che è accaduto alla vigilia del concerto non è chiara. Secondo quanto riferito dal Mattino, Patti Smith è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna "per accertamenti in seguito all'improvviso malore accusato". Al momento non è possibile sapere quali siano le condizioni di salute dell'artista americana, ma il quotidiano riferisce che Patti Smith, 76 anni, è stata "ricoverata in osservazione". Dal suo staff non arrivano notizie rassicuranti sulle sue condizioni e neppure attraverso i suoi canali social, dove è molto attiva, si hanno notizie del suo stato di salute. Sul web la preoccupazione cresce tra i fan della cantautrice statunitense, che è stata inondata di messaggi di affetto e supporto.

Dopo la tappa bolognese la Smith è attesa al teatro Malibrano a Venezia domani sera, giovedì 14 dicembre (ultima tappa attualmente in programma), ma se le condizioni della cantante non dovessero migliorare, l'evento potrebbe essere annullato o posticipato. L'artista avrebbe dovuto fare tappa anche a Milano e Roma per presentare il suo libro "A Book of Days" pubblicato il 27 settembre scorso, ma maggiori dettagli si conosceranno nei prossimi giorni.