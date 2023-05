Marco Mengoni ha un suo portafortuna per l'Eurovision 2023: cos'è e cosa significa

L'Italia e Marco Mengoni si giocano tutto nella finalissima dell'Eurovision song contest 2023. L'artista viterbese non è tra i favoriti alla vittoria, ma un ribaltone è sempre possibile. Conterà molto l'esibizione dal vivo e il giudizio del pubblico, che quest'anno vede votare telespettatori da ogni parte del mondo. Marco Mengoni sarà l'undicesimo artista a esibirsi sul palco della Liverpool Arena nella scaletta ufficiale e questo potrebbe rappresentare un vantaggio rispetto ai paesi, che canteranno a fine serata. L'ansia c'è, ma Mengoni assicura che non lo condizionerà: " Mi voglio divertire. Dieci anni fa ero inesperto e mi sono lasciato rovinare dalla tensione. Adesso no, voglio godermi l'Eurovision Song Contest minuto per minuto senza pensare alla finale ".

L'artista è pronto a conquistare il pubblico della Liverpool Arena e i telespettatori da casa con il brano "Due Vite", che rappresenta a pieno il momento che sta vivendo. " Due vita è una canzone molto intima, che parla di un momento che ho passato. Ho lavorato molto sulle mie emozioni e il brano rappresenta me in questo momento e come mi sento" , ha confessato in conferenza stampa a Liverpool il cantautore. Mengoni non è tipo da scongiuri o gesti scaramantici, ma un portafortuna c'è ed è lo stesso che portò sul palco del teatro Ariston lo scorso febbraio, quando vinse il festival di Sanremo.

Il portafortuna di Mengoni all'Eurovision