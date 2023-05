Finale Eurovision 2023: la scaletta. Ecco quando si esibisce Marco Mengoni

Tra poche ore l'Eurovision song contest avrà il suo vincitore. L'evento organizzato da Ucraina e Regno Unito al grido di "United by Music" è arrivato alla serata conclusiva. Alla Liverpool Arena i tre conduttori inglesi Alesha Dixon, Graham Norton e Hannah Waddingham e la presentatrice ucraina Julia Sanina accompagneranno il pubblico in uno show, che si annuncia esplosivo. A commentare l'evento per l'Italia saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi in diretta su Rai Uno (in streaming su RaiPlay) a partire dalle ore 20.40.

Mai come quest'anno i pronostici dell'Eurovision potrebbero essere sovvertiti dal televoto. Norvegia, Finlandia e Svezia sono i paesi favoriti alla vittoria, ma a giudicare dall'andamento delle semifinali - che hanno visto esclusioni importanti e passaggi inattesi - tutto può accadere. I telespettatori italiani potranno votare l'artista e la canzone preferita via app, telefono o sms senza, però, potere sostenere il nostro porta bandiera Marco Mengoni.

Ospiti della finale dell'Eurovision

Come era già accaduto martedì e giovedì, in occasione delle due semifinali, sul palco della Liverpool Arena si esibiranno anche alcuni ospiti speciali. La gara sarà alternata da performance musicali, che vedranno protagonisti l'israeliana Netta, l'islandese Daði Freyr, la svedese Cornelia Jakobs, l'olandese Duncan Laurence e la britannica Sonia. Tra gli ospiti speciali della finale ci sarà anche Mahmood invitato dalla BBC a esibirsi con alcuni dei suoi successi, tra i quali "Soldi" con la quale partecipò all'Esc nel 2019 e "Brividi" portata in gara con Blanco nel 2022.

La scaletta della finale di Eurovision 2023

Il ritmo della finale dell'Eurovision song contest sarà incalzante. La serata sarà divisa in due parti: i primi tredici cantanti, poi spazio agli ospiti e alle esibizioni extra e infine gli ultimi tredici paesi in gara. Marco Mengoni si esibirà con la sua canzone "Due Vite" nella prima parte della serata, undicesimo in ordine di uscita.

L'ordine di uscita dei ventisei cantanti in gara:

1. Austria: Teya & Salena – Who the Hell Is Edgar?

2. Portogallo: Mimicat – Ai coração

3. Svizzera: Remo Forrer – Watergun

4. Polonia: Blanka – Solo

5. Serbia: Luke Black – Samo mi se spava

6. Francia: La Zarra – Évidemment

7. Cipro: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

8. Spagna: Blanca Paloma – Eaea

9. Svezia: Loreen – Tattoo

10. Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje

11. Italia: Marco Mengoni – Due vite

12. Estonia: Alika – Bridges

13. Finlandia: Käärijä – Cha cha cha

14. Repubblica Ceca: Vesna – My Sister’s Crown

15. Australia: Voyager – Promise

16. Belgio: Gustaph – Because of You

17. Armenia: Brunette – Future Lover

18. Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele și Luna

19. Ucraina: Tvorchi – Heart of Steel

20. Norvegia: Alessandra – Queen of Kings

21. Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

22. Lituania: Monika Linkytė – Stay

23. Israele: Noa Kirel – Unicorn

24. Slovenia: Joker Out – Carpe diem

25. Croazia: Let 3 – Mama šč!

26. Regno Unito: Mae Muller – I Wrote a Song

Sul sito ufficiale dell'Eurovision 2023 è possibile scaricare la scheda della scaletta per divertirsi a assegnare i punti in base alle proprie canzoni preferite, in attesa di conoscere l'esito delle votazioni con il tradizionale verdetto a punti delle giurie internazionali.