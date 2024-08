Morto Massimo Cotto, speaker di Virgin Radio. Il toccante addio della moglie: "Non sono riuscita a salvarti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Lutto nel mondo della musica e della radio per la scomparsa di Massimo Cotto. Il giornalista e speaker radiofonico di Virgin Radio è morto nella notte tra l'1 e il 2 agosto a soli 62 anni. A dare la notizia del decesso è stata la sua seconda famiglia, Virgin Radio, dove Cotto lavorava da dodici anni. "Questa notte Massimo ci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo, perché Massimo era uno di noi. Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto", si legge sulla pagina Instagram dell'emittente radiofonica. Secondo fonti vicine alla famiglia Massimo Cotto sarebbe stato colpito da un grave malore lo scorso 9 luglio, mentre si trovava nella sua casa ad Asti. Ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale astigiano, Cotto non si sarebbe più ripreso.

Massimo Cotto una vita tra radio, rock e tv

Massimo Cotto ha dedicato la sua vita alla radio e alla musica. Nel 1983 esordì su Radio Rai, dove rimase per vent'anni, conducendo diversi programmi musicali. Negli anni 2000 collaborò con Radio 24 e Radio Capital realizzando interviste importanti con i più grandi cantautori della scena musicale internazionale. Nel marzo 2002 Francesco De Gregori scelse Cotto per rilasciare la sua prima intervista pubblica dopo anni di silenzio. Nel 2012 entrò a Virgin Radio raccontando le follie dei grandi artisti del rock nel programma "Rock Bazar" e dal 2016 conduceva ogni giorno "Rock and Talk" con Maurizio Faulisi e Antonello Piroso. Dal 2000 era anche autore televisivo e era ospite fisso di Vinyl Talk" in onda su Sky. Ironico, appassionato e grande scrittore, Cotto ha saputo lasciare un segno nella storia della radiofonia italiana con la sua grande professionalità e dedizione.

Lo straziante post della moglie Chiara

Toccante il messaggio scritto dalla moglie Chiara e pubblicato poche ore fa su Instagram. "Questa è la tua foto preferita. È di fine aprile, siamo a Colmar io, te e mia mamma Ozzy. Tu improvvisi balli sgangherati, qualche volta inciampi, beviamo Riesling e mangiamo cordon bleu spettacolari. Ci stiamo divertendo un sacco, come ogni volta che siamo assieme", si legge nello struggente post socia: "Ti ho sempre detto che mi hai salvata. È così. Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe. La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto".

Negli ultimi tre mesi la moglie di Cotto aveva affrontato un grave problema di salute e lo scorso giugno, su Instagram, lo speaker aveva rassicurato tutti che la situazione familiare stava lentamente rientrando nella norma. Massimo Cotto lascia la compagna, Chiara Buratti, il figlio Francesco e la madre Marisa.