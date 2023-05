"Non ci sono agenti segreti". Amadeus smentisce le voci su Sanremo

"Non ci sono agenti segreti che controllano. Si lavora già da tempo serenamente con l'amministratore delegato Roberto Sergio" . Amadeus mette la parola fine alle voci circolate nei giorni scorsi su fantomatici emissari della nuova dirigenza Rai a controllare i casting di Sanremo Giovani. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024 rimane al suo posto e lavora "serenamente" alla realizzazione del prossimo Festival senza pressioni né interferenze.

La bomba di Fiorello

Nei giorni scorsi Fiorello aveva sganciato una mezza bomba, parlando del possibile addio di Amadeus al Festival anzitempo. Il conduttore ha un contratto che lo blinda fino a tutto il 2024, ma con il cambio della dirigenza Rai sembrava (o qualcuno voleva insinuare) che qualcosa potesse turbare la permanenza di Amadeus a viale Mazzini. " L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: 'Non so se quest'anno farò Sanremo'. La butto lì", aveva svelato in diretta nel suo programma mattutino su Rai Due Fiorello, ma poi aveva ritrattato parlando di un semplice scherzo : "Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto! ".

Il presunto nervosismo di Amadeus

Come se il clima non fosse già abbastanza caldo, il Corriere della Sera aveva messo giù il carico da novanta, parlando del nervosismo di Amadeus per fantomatiche pressioni dall'alto. " Gira voce che il direttore artistico fosse irritato per la presenza, durante il casting dei giovani, di emissari Rai preoccupati di evitare il moltiplicarsi di profili alla Rosa Chemical ", aveva scritto il quotidiano alimentando voci inesistenti. Per questo, alla fine, Amadeus ha deciso di parlare in prima persona, smentendo le indiscrezioni.

La telefonata a Viva Rai2!