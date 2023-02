"Non me la ricordo...". Eros Ramazzotti e l'esitazione sul palco con Ultimo

Dopo Gianluca Grignani - costretto a bloccare la performance nella terza serata del Festival - è toccato a Eros Ramazzotti fermare l'esibizione per un problema più di memoria che tecnico. Il cantante è stato chiamato da Ultimo per duettare nella serata del Festival dedicata alle cover, ma non aveva certo messo in conto di dimenticarsi le parole di una delle sue canzoni più popolari.

Sul palco dell'Ariston Ultimo e Eros Ramazzotti hanno portato un medley di tre successi di Eros -"Adesso tu", "Un'emozione per sempre" e "Più bella cosa" - ma se sul primo testo tutto è filato liscio, il problema si è presentato sull'attacco del secondo brano. Eros avrebbe dovuto cantare la prima strofa del testo ma ha dimenticato le parole della sua stessa canzone. " Vorrei...Sai che non me la ricordo?", ha detto guardando Ultimo, che stupito e divertito si è avvicinato a lui e lo ha "guidato" per riprendere il filo . "Vorrei poterti ricordare così con quel sorriso acceso d'amore come se fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole ", hanno così cantato all'unisono i due artisti, scambiandosi occhiate divertite.