Voglia di estate e revival: Pamela Prati e gli Atmosfera Blu cantano "Anni 60"

È un tuffo indietro nel passato quello che Pamela Prati e gli Atmosfera Blu - duo composto da Giuseppe Santamaria e Anna Lanza - hanno fatto pubblicando il singolo "Anni 60", brano frizzante e spensierato dedicato al favoloso decennio dei Beatles, dei jukebox e dei drive in. Del resto, l'operazione revival sembra avere convinto - da tempo - molti artisti nostrani (vedi Fedez, Tananai e Achille Lauro), che hanno attinto da sonorità del passato per dare vita a tormentoni odierni.

Se "Anni 60" diventerà una hit della prossima estate non si può sapere, ma intanto sulle piattaforme musicali la canzone, prodotta da Vocal Sound Music e distribuita da Believe, sta incontrando il favore del pubblico e l'incontro tra la musica degli Atmosfera Blu e la voce di Pamela Prati convince anche i più critici. " Volevo una canzone fresca, che rimanesse immediatamente in testa. Ho composto il brano senza sapere quali sarebbero state le parole, ma dentro di me già strizzavo l'occhio a un momento storico che poteva essere proprio quello degli anni '60 ", ha confessato Giuseppe Santamaria autore della musica, che insieme a Rosario Ingegneri, paroliere del pezzo, ha dato vita a "Anni 60".

La scelta di coinvolgere Pamela Prati

La scelta di coinvolgere Pamela Prati nel progetto musicale è venuta da sè, come un sogno che si realizza: " Pamela è un personaggio che parla da solo. Lei era nei nostri sogni artistici da diverso tempo, l'abbiamo contattata, il pezzo le è piaciuto e eccoci qui". Con Pamela Prati gli Atmosfera Blu tornano sulla scena musicale, ma in realtà non se ne sono mai andati: "Viviamo con soddisfazione di musica da ventitré anni. Si cerca di stare al passo con i tempi senza perdere la nostra professionalità e il nostro pubblico. Ci rinnoviamo ma manteniamo la nostra identità" .

Così oltre alla musica sono arrivati i tour, gli spettacoli teatrali e le collaborazioni con grandi artisti come Iva Zanicchi e Orietta Berti: " Ora siamo dal vivo con "Sanremo è sempre Sanremo", un omaggio alla canzone italiana e alla città dei fiori. Invitiamo i giovani a riavvicinarsi alla musica italiana, alla sua storia. Oggi c'è talmente tanta offerta, che non ci si affeziona più a niente. I dischi, i cd sono spariti ". Rispetto reciproco, collaborazione e grande umiltà sono alla base del loro lavoro e di quello dei grandi nomi con i quali gli Atmosfera Blu hanno collaborato in due decenni di carriera, tra i quali figurano anche i Jalisse, ufficialmente nel cast dell'Isola dei famosi.

