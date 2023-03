L'Isola dei Famosi 2023: ecco il cast ufficiale

Finalmente è ufficiale: è stato confermato il cast definitivo per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In partenza a breve, in prima serata su Canale 5, il reality andrà in onda da lunedì 17 aprile, due settimane dopo la finale del Grande Fratello Vip del 3 aprile. Alla conduzione vedremo per la terza volta consecutiva Ilary Blasi, che è già apparsa in un promo per lanciare il programma, affiancata quest’anno da una veterana del reality, riconfermata nel ruolo di opinionista, Vladimir Luxuria, e da Enrico Papi, che vestirà per la prima volta i panni di commentatore in studio, sostituendo Nicola Savino, passato a Tv8. Come inviato, invece, nonostante le indiscrezioni delle ultime settimane lo vedessero in conflitto con la Blasi, è stato confermato per la quinta volta Alvin, ormai esperto del ruolo e delle location del reality prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano del gruppo televisivo Banijay, dei fratelli Marco e Paolo Bassetti. Il programma, quest’anno, sarà composto da dieci puntate, tutte in onda il lunedì, dunque a differenza del Grande Fratello Vip non ci sarà un doppio appuntamento. Ormai, in questi giorni, si vociferava sempre di più sui nomi dei possibili naufraghi che sarebbero potuti sbarcare in Honduras, ma nulla di ufficiale. In queste ore, invece, è arrivata la conferma definitiva del cast da TvBlog.

Il cast definitivo

A sbarcare in Honduras per aggiudicarsi la vittoria di uno dei reality che mette maggiormente a dura prova la resistenza fisica e mentale dei concorrenti, ci saranno primi tra tutti il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone che sarà in gara con il compagno Simone Antolini. A seguire il conduttore televisivo Marco Predolin, i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. L’ex suora e cantante Cristina Scuccia che ha suscitato grandi polemiche per la sua partecipazione al reality; la modella Claudia Motta e l’attore e modello brasiliano Christopher Leoni. Sull’isola troveremo anche l’ex rugbista Andrea Lo Cicero ed il blogger, nonchè ‘nemico’ di Tommaso Zorzi, Gian Maria Sainato.

A suscitare grande scalpore per la partecipazione inaspettata, il gruppo musicale dei Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci, reduci dall’ennesimo rifiuto di Amadeus al Festival di Sanremo. Helena Prestes, la modella brasiliana ed ex di Antonino Spinalbese, l’attrice e compagna di Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e la conduttrice ed attrice Corinne Clery. Infine, ci saranno la conduttrice ed ex vippona Nathaly Caldonazzo e l’attrice e figlia di Dario Argento, Fiore Argento.

Questi sono i 17 concorrenti confermati da TvBlog e che vedremo nel piccolo schermo a partire da lunedì 17 aprile. Non si sa ancora se, come spesso accade, nel corso delle puntate della trasmissione, verranno annunciati nuovi naufraghi. Inoltre, sarà molto interessante vedere come verranno gestite le nuove linee direttive imposte dalla Mediaset, a seguito di alcuni comportamenti scorretti nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip. Non ci resta altro che attendere l’inizio del programma per scoprire altri dettagli.