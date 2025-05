"Patetico dileggio". Bufera sulla nuova canzone di Annalisa: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Su Spotify ha già superato i 2 milioni di streaming e con il passare dei giorni sta sgomitando facendosi largo nelle classifiche per gli ascolti delle radio, ma la nuova canzone di Annalisa non è piaciuta a tutti. Anzi, c'è chi ha messo nel mirino Maschio e ha lanciato un durissima accusa. Il motivo? Il testo del nuovo singolo dell'artista viene considerato blasfemo a causa di una serie di passaggi che vengono interpretati come un vero e proprio dileggio nei confronti di Gesù e Maria.

La denuncia sui social è arrivata da Simone Pillon, che sui propri canali ha espresso considerazioni al veleno sul brano di Annalisa. L'ex senatore della Lega è andato dritto al punto, sostenendo che Maschio inneggerebbe al cambio di genere, propone di invertire Adamo ed Eva e invocherebbe Gesù e Maria " come testimonial del transessualismo ". Insomma, secondo Pillon si tratta dell'ennesimo caso in cui un cantante " prova a rilanciare le vendite " scommettendo sull'effetto provocato da " un patetico dileggio del Signore Gesù e della Beata Vergine Maria ".

La presa di posizione dell'ex parlamentare non lascia spazio a libere interpretazioni, e tira in ballo anche una sorta di doppiopesismo nei confronti di chi "gioca" con la religione cattolica ma non pensa minimamente di fare lo stesso con altre Fedi. " Perché attaccano sempre la Fede cristiana e non sfottono mai l'Islam? La paura fa 90 anche tra i provocatori blasfemi? ", è stata la domanda pungente con cui Pillon ha concluso il suo intervento social.

A far discutere sono alcuni passaggi in cui si citano i nomi di Gesù e di Maria, ma non solo. Faccio il diavolo per te; Ma te lo giuro su Maria/L'amore cieco è una teoria; Mi diresti pervertita/O peggio fai tu/Ma perdona i miei peccati/Come ha fatto Gesù; Per seguire una chimera/Invertire Adamo ed Eva.

Il post ha raccolto oltre 1.100 reazioni. Si contano diverse risposte con cui gli utenti hanno dato ragione all'ex senatore e hanno puntato il dito contro Annalisa: " Pensavo fosse una persona diversa, invece di salvare la nostra religione canta contro e difendono l'Islam, mai una parola fuori controllo per loro "; " Vigliaccamente se la prendono con Cristo, fanno a gara per essere originali cambiando sesso, spogliandosi, sfasciando tutto "; " Era una persona diversa, da adolescente era talmente timida che non riusciva ad aprire bocca e talmente pudica che non indossava neanche un pantalone con un piccolo strappo.

Poi si è venduta allo". C'è chi fa notare che la canzone è stata lanciata proprio nel giorno in cui è stato eletto Papa Leone XIV , ma questa è una pura coincidenza: la pubblicazione di un singolo viene programmata molti giorni prima dell'uscita.